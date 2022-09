Na první pohled se může zdát, že nucená přestávka od basketbalu byla pro tým přínosem, ale nebylo tomu tak. Úvod sezony nebyl vůbec dle našich představ a herní zlepšení nastalo až s příchodem trenéra Filipa Rytiny. Hra týmu šla nahoru, přicházely výsledky a my začaly stoupat tabulkou. Přišlo i několik porážek na cestě za postupem, ale cíl a přání stanovené na konci prosince se stalo skutečností a můžeme se těšit na druhou ligu.

Nezačalo se ideálně, chyběl trenér, úzká soupiska, jak jste to jako kapitánka prožívala?

Ač vstup do ligy nebyl z nejlepších, tak na jednu věc jsem se mohla bez obav spolehnout – na tým a jeho soudržnost. Tvoříme se spoluhráčkami skvělou partu, a to i mimo palubovku. Týmová chemie je základem naší hry. Holky neztratily moji důvěru ani na moment, věřila jsem jim i v těch nejvypjatějších zápasech, ať už po fyzické nebo psychické stránce. Stejně tak jim věřím i letos, že budeme předvádět ve druhé lize dobrý basketbal.

Cítila jste, že s příchodem trenéra můžete nastartovat skvělou sezonu? Co se změnilo?

Trenéra Rytinu znám již řadu let a s jeho příchodem jsem věděla, že k týmu přichází kvalitní a odhodlaný trenér s láskou pro basketbal, který nás může posunout. Nebylo to však jen o trenérovi, protože ruku v ruce s tím musí jít i tým a jeho tvrdá práce a odhodlaní. Sešlo se obojí a výsledek už znáte, čeká nás celorepubliková soutěž. Jak týmu, tak i trenérovi patří velké díky.

Naplnila se soupiska, porazil se vedoucí tým. Zvedlo se týmu zdravé sebevědomí a hrát s větším klidem?

Kladno jsme v Geosan Areně porazily, to ano, ale nesmíme zapomínat na zbylé tři bitvy, které ovládly soupeřky. Výhra v Kolíně však byla důležitá – dokázaly jsme si, že Kladno dokážeme férově porazit a přehrát tým, který se zdálo na začátku sezony nemožné dostihnout. Byl to důkaz toho, že jdeme správnou cestou. Proti kladenskému Sokolu to však nebylo jen o hře samotné a fyzickému výkonu, ale museli jsme čelit množství nadávek ze strany fanoušků a v tomhle náš tým obstál a ukázal velkou vnitřní sílu.

Basketbal přináší radost i zklamání. Tým vyhrával, ale byla v sezoně chvíle, kdy jste toho měla dost?

Začátek opravdu nebyl snový, ale určitě se tým včetně mě nedostal do stavu, kdy by se cítil, že už nemůže. Byly tam možná těžké momenty, ale nikdy jsme se nevzdaly! Navíc basketbal je pro mě odjakživa svým způsobem únikem od reality a snažím se z porážek ponaučit a vytěžit z nich maximum. Ve své podstatě jsou prohry pozitivní a potřebné, pokud se k nim umíte dobře postavit.

Máte za sebou náročnou přípravu před sezonou. Probíhalo vše podle plánu?

Odtrénovaly jsme kvalitní a náročnou přípravu pod vedením trenéra Rytiny, který ji do puntíku připravil, a to včetně individuální fáze před samotnou týmovou částí. Dřinu doplnily kreativní a pestré tréninky, které tým bavily a udržovaly stále dobrou náladu. Jedinou kaňkou je nižší hráčská účast z důvodu pracovních povinností jednotlivých hráček, ale i tak věřím, že jsme na sezonu dostatečně připraveny.

Změnila jste něco oproti minulým přípravám?

Nemohu říct, že vyloženě změnila, ale z celého týmu bylo cítit, že nechce být ve druhé lize za otloukánka a nasazení na trénincích tomu odpovídalo. Tým je hladový po úspěchu.

Jak důležité bylo setrvání trenéra Rytiny u týmu i po postupu?

Bylo a je klíčové. Trenér Rytina dává naší hře jasný směr a styl, kterým se prezentovat. Pomáhají nám i jeho zkušenosti, a to nejen trenérské, ale i hráčské, díky kterým má pro hru skvělý cit. Těší nás, že zůstává u týmu.

V kariéře jsteš naskočila i v první lize v dresu Sokolu Pečky, ale ve druhé lize vás čeká v Kolíně premiéra. Co od druhé ligy očekáváte? V čem bude rozdíl oproti SBLŽ?

Jednu jistotu mám již před startem ligy, a tou je týmová chemie, na které budeme zakládat. Basketbal možná bude o něco rychlejší a náročnější ve všech ohledech, ale nebude to nic, co by holky nezvládly. Hrát ve druhé lize je v našich silách a možnostech – bez pochyb.

Co říkáte na los druhé ligy, konkrétně skupiny B – kdo bude na první pohled nepříjemným soupeřem?

Nepříjemné možná budou kvůli vzdálenosti cesty do Ostravy, ale i to má něco do sebe. Navíc nebude lehkého soupeře, zvláště když jsme nováčkem celé soutěže. Porveme se však o každý bod a kus palubovky, protože chceme hrát ve druhé lize důstojnou roli.

Jaká panuje nálada v týmu, cítíte stejně jako loni odhodlání uspět?

Řekla bych, že tým šlape ještě víc než loni. Jsme v tom společně (důrazně) a odhodlání opravdu nechybí. Vše ukáže a napoví první hrací víkend, a to již tento víkend (24. a 25. září) v Geosan Areně. Domácí fanoušci se mohou těšit hned na dvě bitvy proti Brandýsu a Mladé Boleslavi. Věříme, že diváci si cestu do haly najdou a přijdou nás podpořit v druholigové premiéře.

Jakub Pláteník