„Rozhodlo fyzično, které nám v této chvíli chybí. Chybí nám ladnost útoku. Potřebujeme zpátky získat jistotu. Bohužel ani teď to nedotrénujeme, protože ve čtvrtek hrajeme další zápas. Musíme se z toho dostat. Věřím, že za týden až čtrnáct dní opět budeme moci pomýšlet na lepší hru,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„Přijeli jsme do Kolína odehrát co nejlepší utkání, abychom zůstali stále ve hře o skupinu A1. Teď jsme rádi, že se nám to povedlo, protože jsme hráli velmi slušný zápas, i když to bylo z naší strany velmi dlouhou dobu nervózní. Naše střelecké procento bylo velmi nízké, ale tím, že všech dvanáct hráčů obrovský bojovalo, ač někteří nebyli ani na hřišti. Jsme velmi rádi, že jsme zápas zvládli a v sobotu si můžeme v přímém souboji zahrát s Ústím v derby o mistra severních Čech,“ uvedl trenér Děčína Tomáš Grepl.

Dvakrát ztrácel deset bodů, pokaždé ale manko stáhl na rozdíl tří bodů, když však Děčín odskočil v průběhu čtvrté čtvrtiny potřetí do desetibodového trháku, Kolín již zareagovat nedokázal. Naopak, jeho manko narůstalo.

První duel v novém roce před vlastními fanoušky tak ztratil. Konto soupeře zatížil nejnižším počtem bodů v sezoně.

„Všichni v hale věděli, že to bude těžký zápas. Děčínu šlo o všechno. Samozřejmě jsme se nechtěli doma nadřít. Od začátku jsme netrefovali trojky, nehráli jsme přesně tu hru, co hrajeme celou sezonu. Děčín nám dal hodně bodů z druhé šance, hodně bodů po ztrátách. Co se týče konce, tak Děčín byl v takovém laufu, že to skončilo takovým rozdílem,“ konstatoval pivot Kolína Jiří Jelínek.

Body: Petráš 19, Rožánek 15, Novotný 13, Číž 10, Lošonský 7, Jelínek 5, Dlugoš 2, Novák 1 – Šiška 26, Pomikálek 18, Nichols 16, Svoboda 13, Prahl 10, Kroutil 3, Osaikhwuwuomwan 3, Mach 2. Rozhodčí: Blahout, Kec, Melichárek. Trojky: 35/10:32/12. Střelba 2 body: 27/12:36/20. TH: 26/18:23/15. Doskoky: 35:47. Chyby: 24:25. Diváci: 512. Průběh: 10:15, 31:36, 51:57.

