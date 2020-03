Jako první zaklekla do bloků svého rozběhu na 60 metrů překážek loni osmá z dráhového mistrovství na trati o čtyřicet metrů delší Barbora Štěrbová. Čas 9,25 s jí v prvním rozběhu stačil až na třetí místo, a tak musela čekat na výsledky zbylých rozběhů, zda jí tento výkon umožní postup časem. Ve druhém rozběhu třetí závodnice v pořadí za ní o dvě setinky zaostala, ale ve třetím dosáhla třetí závodnice čas 9,18 s a čtvrtá čas Barbory na setinu vyrovnala. O postupu musely rozhodovat tisíciny a ty posunuly kolínskou překážkářku do finálové osmičky.

Do ní se probojoval také v rozbězích na 60 metrů Jiří Synek, který ve svém rozběhu proběhl cílem jako druhý za 7,39 s a postoupil přímo čtvrtým nejrychlejším časem. V této disciplíně startovali ještě další dva Kolíňáci. Luboš Rosenberger si zaběhl osobní rekord 7,60 s a obsadil 18. místo, Michal Boháč skončil za 7,65 s na 22. příčce.

Jako první absolvovala svůj finálový závod na 60 metrů překážek Barbora Štěrbová. Zaběhla čas o tři setiny pomalejší než v rozběhu a za 9,28 s vybojovala mezi nejrychlejšími českými překážkářkami 7. místo. O něco později zaklekl do bloků na startu finálového závodu na 60 metrů také Jiří Synek. Ten se naopak o sedm setin zlepšil a v čase 7,32 s doběhl na 4. příčce, když ke stříbru i bronzu mu chyběly pouze dvě setinky.

Poslední dva sobotní kolínské starty absolvovali Matěj a Tomáš Novákovi v rozbězích na 300 metrů. Úspěšnější byl Matěj, který zaběhl osobní rekord 39,57 s a obsadil celkové 15. místo. Tomáš dosáhl času 40,54 s a mezi 24 nejlepšími Čechy skončil na 18. příčce.

V neděli se jako první zapojili do bojů kolínští sprinteři v rozbězích na 150 metrů. V prvním běhu startoval Matěj Rosenberger, který časem 18,10 s obsadil třetí místo, a to mu celkově vyneslo 12. příčku a od léta zařazení do ASCM, stejně jako o den dříve Matěji Novákovi. Jasným vítězem druhého rozběhu se stal Jiří Synek, který v novém osobním rekordu 17,21 s postoupil druhým nejrychlejším časem do finále.

V něm zaběhl svěřenec Antonína Morávka čas 17,26 s a ziskem bronzu navázal na svůj vícebojařský titul z mladšího žactva ještě pod vedením Jiřího Robovského. Ke stříbrné medaili chyběly kolínskému sprinterovi stejně jako v sobotu dvě setiny.

Posledním kolínským individuálním startem bylo vystoupení výškaře Matyáše Čudlého. A svěřenci Martina Radikovského se mistrovský závod vydařil. Všechny výšky až do 178 cm zdolával napoprvé a držel se na čele. Krizi si prožil na 181 cm, které zdolal až napotřetí a vypadl z medailových pozic. Hned první úspěšný pokus na 184 cm mu ale vynesl bronzovou medaili, jen jedinou opravu od stříbra a dva centimetry od zlata.

Konec programu obstaraly štafety na 4x200 metrů. Ta dívčí v sestavě Štěrbová, Sahulková, Pokorná a Kopelentová skončila mezi 40 sestavami na 12. místě v čase 1:49,38 min. a chlapecká čtveřice Novák M., Peroutka, Hořejš a Pernica doběhla za 1:41,31 min. třináctá a kvarteto Novák T., Boháč, Rosenberger a Synek za 1:41,50 min. patnácté.

Kolínská výprava tak ziskem dvou bronzů přivezla díky Jiřímu Synkovi a Matyáši Čudlému medaile i ze čtvrtého šampionátu v řadě za sebou. Halová sezóna přinesla kolínské atletice celkem devět mistrovských medailí, z toho tří zlaté.