"Do Kolína se opravdu těším, obzvlášť poté, co loňská sezona skončila těsně před svým vrcholem," říká nová posila.

V sezoně 2011/2012 jste pomohl kolínskému týmu k historickému úspěchu, když jste byl členem týmu, co získal bronzové medaile v tehdejší Mattoni NBL. Jak na tento úspěch a celou sezonu vzpomínáte?

Tým v sezoně 2011/12 byl opravdu super. Všichni jsme si sedli a vyhověli jak lidsky, tak i herně. Rád si vzpomenu na Rashana Amese nebo Chada Barnese. Basket jsme si tenkrát opravdu užívali a i od soupeřů vím, že tenkrát naše „poblázněná obrana" byla dost nepříjemná.

Po angažmá v kolínském dresu jste odešel do Svitav, následně do Děčína a pak jste zavítal na první zahraniční angažmá do slovenské Handlové. Jak hodnotíte tuto zkušenost?

Asi jsem měl velké štěstí, ale já na každé své angažmá vzpomínám rád. Všude bylo hezky a mělo to své plusy. Cesta do Děčína byla velkou výzvou. Dá se říct, že poprvé jsem začal hrát opravdu kvalitní basketbal a ukončili jsme to dvěma stříbry v lize. A dvěma v poháru, takže asi nejpovedenější období. Angažmá v Handlové bylo spíše o zvědavosti, ale bylo to pro mě obrovským zklamáním. V Handlové jsem hrál přátelák za Svitavy i za Děčín a atmosféra, jaká tam tehdy panovala, byla dechberoucí. Handlová pak rok nehrála basket a jakoby všichni zapomněli co basket je.

Z Handlové jste se poté i s trenérem Růžičkou vrátil do Svitav. Jak vzpomínáte na uplynulé tři sezony ve svitavském dresu?

Návrat do Svitav byl otázkou asi vteřiny a po spojení s vedením nebylo nad čím váhat. Jsem rád, že jsem se vrátil zrovna tam, když Svitavy začaly mít ty nejvyšší ambice. Bohužel, vždy jsme naše snažení ukončili bez medaile a zrovna letošní sezona mohla vše změnit. A jsem si jist, že by změnila.

Z hráčů, se kterými jste v Kolíně působil, zůstal v týmu už jen legendární David Machač. S Adamem Čížem jste hrál play-off loňské sezony, když byl "zapůjčen" do Svitav. Jak se na nové spoluhráče těšíte?

Na Machyho se asi nejde netěšit. Třeba se i vrátíme k heslu „žádný strachy, keď hrá Machy", které panovalo právě ve zmíněné sezoně 2011/12. S Adamem jsme si, myslím, sedli i během té krátké chvíle, co byl ve Svitavách, tak snad mi bude přihrávat a nebude moc dupat, když teď bydlím pod ním (smích).

Jaké si dáváte cíle do nadcházející sezony? S jakým umístěním byste byl osobně spokojený?

Cíle do nové sezony je nyní těžké si dávat. Ještě neumím odhadnout sílu nás a ani soupeřů, ale určitě chci hrát tak, aby chodili diváci a basket v Kolíně je bavil.