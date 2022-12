Jelínek zlomil odpor Chorvatů. Kolín si s předstihem zajistil postup do play off

/FOTOGALERIE/ Téměř tři čtvrtiny za svým soupeřem zaostávali, pak se však dostali poprvé do trháku a vedení udrželi až do konce. Basketbalisté Kolína v pátém kole Alpe Adria Cupu porazili na domácí palubovce Škrjlevo z Chorvatska 66:65 a s předstihem si zajistili účast v play off.

Z basketbalového utkání Alpe Adria Cupu Kolín - Skrljevo (66:65) | Foto: David Kratochvíl