O bronzovou medaili se překvapivě postarala svěřenkyně Ratislava Šedina Jana Šafránková. Ta nejprve bez problémů postoupila přímo z druhého místa ze svého rozběhu na 100 metrů v silném protivětru 1,5 m/s v čase 12,55 s. Stejně suverénně ji do finále doprovodila Kristýna Šlehubrová, která rovněž obsadila druhou příčku v o půl metru menším protivětru za 12,47 s. Ve finálovém běhu si to kolínské sprinterky v závěrečných metrech napřímo rozdaly o bronzovou medaili. Tu vybojovala o rok starší Jana Šafránková v čase 12,47 s, Kristýna Šlehubrová doběhla čtvrtá o 4 setiny později.

Další čtvrté místo vyskákala v dramatické soutěži výškařek Anita Hrušková. Když zdolala napodruhé 167 cm, zůstaly v soutěži už jen čtyři nejlepší závodnice, ale kolínské výškařce v tu chvíli kvůli nejhoršímu zápisu patřila až čtvrtá příčka. Vše se přesypalo poté, co zdolala 170 cm napoprvé a vyhoupla se do čela soutěže. Na 173 cm už však neuspěla a přes tuto výšku se dostala napoprvé vítkovická Vlčková, která se naopak na předchozí výšce zachránila napotřetí, napodruhé pak táborská Panovská a nakonec napotřetí i kladenská Dvořáková.

Velmi kvalitní soutěž absolvoval mezi kladiváři Jan Balát. Za suverénní dvojicí Hájek - Doležálek se rozhořel tuhý boj o bronz, do nějž se zapojil i kolínský kladivář. Ten se ve čtvrté sérii novým kolínským historickým rekordem mužů 59,17 m dokonce nakrátko dostal na medailovou příčku, hned vzápětí jej ale přehodil vítkovický Bobák, ale i ten se v poslední sérii musel sklonit před hodem plzeňského Otta. Přitom v loňském roce by Janu Balátovi tento výkon stačil na mistrovský titul!

Šestou příčku si z Jablonce nad Nisou odvezla štafeta mužů na 4x100 metrů ve složení Šimon Kratochvíl, Lukáš Soukal, Tadeáš Krakuvčík a Jiří Šámal, která doběhla v čase 43,53 s.

Další Kolíňáci se už do do finálových bojů neprobojovali. Kladivář Karel Hanuš obsadil 9. místo hodem dlouhým 49,42 m, sprinter Dominik Holub dosáhl 11. nejrychlejšího času 11,19 s, stejnou příčku obsadila kladivářka Eliška Drábková, která hodila 41,08 m, Jiří Šámal skončil na 100 metrů dvanáctý za 11,27 s, Lukáš Soukal dosáhl na stejné trati času 11,41 s a doběhl šestnáctý, stejnou příčku obsadil Tomáš Puczek ve skoku vysokém za 191 cm a Tadeáš Krakuvčík na 400 metrů skončil na 21. místě za 53,08 s.

Na medailový zisk dosáhli oba kolínští odchovanci v barvách pražského Olympu Štěpán Hampl a Stanislav Jíra. Ve štafetě na 4x100 metrů získali mistrovský titul a v běhu na 100 metrů vybojoval prvně jmenovaný stříbrnou medaili.

V neděli se představili už jen čtyři kolínští atleti. Nejlépe si vedla juniorská oštěpařka Žaneta Vrbová, která prokázala velkou vyrovnanost letošních výkonů a ve druhé sérii poslala oštěp do vzdálenosti 41,31 m. V tu chvíli se na chvíli ocitla na bronzové pozici, ale nakonec z toho bylo i tak kvalitní šesté místo. Bronzová medailistka ze sprintu na 100 metrů Jana Šafránková se představila i v rozbězích na 200 metrů, zde se jí ale zdaleka tolik nedařilo a za 26,76 s skončila desátá.Svůj první start na mistrovství žen do 22 let si prožila ve stejné disciplíně teprve šestnáctiletá dorostenka Anna Radikovská, která hodem dlouhým 38,06 m obsadila 11. příčku. Mezi oštěpaři startoval junior Jakub Dudáš, který hodil 53,52 m a skončil třináctý.

Šampionát mužů a žen do 22 let tak přinesl kolínským barvám jednu bronzovou medaili a pět umístění ve finálové osmičce.