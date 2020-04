/FOTOGALERIE, ROZHOVOR/ V České republice je kvůli koronaviru nadále vyhlášený stav nouze. Sport je v současné na druhé koleji. Většina sportovců je v karanténě. To se týká i úspěšné cyklistky z Kolína Jany Czeczinkarové.

Jana Czeczinkarová si založila vlastní stáj Liv Mistral cycling. | Foto: Jan Strnad

„Závody jsou momentálně pro všechny ve světě pozastavené až do června. Kdy se začne závodit, se uvidí podle situace, nyní nikdo nedokáže odhadnout, kdy to bude. Každopádně se vymýšlí alternativy v podobě měřených tréninků, kdy každý závodník vyrazí na závodní trať sám, kdykoliv ve svém volném čase a poté pouze zašle záznam ze sporttesteru pořádajícímu,“ uvedla dvaadvacetiletá sportovkyně.

„Zatím oficiálně není nic jisté, ale jsem ráda, že se alespoň pracuje na alternativách. Nadále trénuji, jsem opatrná, už měsíc jsem nebyla prakticky v civilizaci mezi lidmi. Potraviny si nechávám dovést, vše v rukavicích a roušce. Mám štěstí, že bydlím v rodinném domě se zahradou a máme psa, se kterým chodíme na procházky do přírody. O to víc je doba v karanténě příjemnější,“ dodala.

Od půlky března je v ČR vyhlášený nouzový stav. V jaké fázi sezony vás zastihl?

Zastihl mě zrovna na soustředění na Mallorce. Bylo to jak ze špatného filmu, museli jsme soustředění předčasně ukončit, sehnat letenky, které byly skoro vyprodané, a vrátit se domů. Naštěstí jsem měla s sebou respirátor, takže cesta proběhla více méně v klidu. Po příletu jsem musela být 14 dní v přísné karanténě, to byla hrůza. Zprvu jsem si vůbec neuvědomovala, do jaké situace jsme se to dostali. Byla jsem tak zaměřená na cyklistiku, že i dlouho po příletu jsem viděla pouze a jen to, kdy budu moci opět na kolo, jelikož se v té době ještě nerušily závody. Byla jsem nervózní, že mi 14 dní v karanténě znemožní se účastnit jednoho závodu. Pak přišlo prozření a postupně mi začalo vše docházet, začaly se rušit závody a plány na závodní sezonu se kompletně zbořily.

Jak se nyní udržujete v kondici?

Můj tréninkový režim se nemění, pokračuji v tréninku. Držím se motta, že je stále co zlepšovat. Před pár dny bylo profesionálním sportovcům povoleno trénovat venku, za to jsem ráda. Venku je krásně a taky už mi ten trénink doma na ergometru přišel nekonečný. Kromě tréninku na kole doma posiluji, trénuji balanc, obratnost a jógu, takže mi ani ve výsledku nevadí zavřené posilovny.

Povinností každého občana je nošení roušky. Ušila jste si ji sama, nebo ji dostala?

Roušku mi ušila jedna firma, která mi na letošní sezonu ušila i navrhla design týmových dresů.

Někteří sportovci se v této těžké době snaží nějakým způsobem pomoct lidem. Co vy a charita, nebo podobné projekty?

Snažím se s lidmi spojit alespoň na sociálních sítích. Vím, že to není moc, i tak se ale snažím na dálku lidi podpořit, pobavit a třeba i trochu inspirovat. Je důležité zůstat pozitivní, hýbat se a být pospolu s rodinou. Určitě je na místě být stále opatrný, ohleduplný a mít v hlavě strašáka, že ten problém tu je, to také ve svých příspěvcích zmiňuji a zároveň se snažím poukázat na to, že život ve strachu a stresu nemůže našemu fyzickému ani psychickému zdraví nijak prospívat, proto se snažím lidi inspirovat tím, co dělám a doufám, že to všichni zvládneme a vrátí se vše zpět do starých kolejí.

V mládežnických kategoriích jste jezdila za Kolín, poté jste přestoupila do týmu Sram Mitas Trek. Nyní jste založila vlastní stáj. Jak se jmenuje a jak dlouho jste tento projekt připravovala?

Projekt vlastního týmu jsem měla v hlavě už dříve, ale opravdová realizace začala loni v říjnu, kdy se rozběhl můj kolotoč schůzek s potencionálními partnery. V říjnu mi tedy skončila smlouva v, teď již bývalém, klubu Sram Mitas Trek a rozhodla jsem se další smlouvu již nepodepsat. Byla jsem chvíli na volné noze prakticky bez ničeho. Tím utrpěla má oblíbená disciplína cyklokros. Fanoušci snad odpustí. Podzim byl tedy rozhodující, v tuto dobu jsem ladila materiál a finance potřebné do závodní sezony.

To určitě nebylo nic snadného na psychiku. Jak jste to vše zvládala?

Obrovskou oporou je pro mne Dukla Praha, jejíž hrdou členkou jsem již od juniorských let. Jsem zde pod dohledem lékařů, fyzioterapeutů a zároveň mi kompletně zajišťují přípravu, obzvláště pak soustředění na Mallorce několikrát za zimu. K mé obrovské radosti jsme spojili síly se značkou kol Liv, která pro letošní sezonu představila první závodní celoodpružený speciál. Do té doby dělal celoodpružená kola pouze Giant, ale nyní se nezapomnělo i na ženy a ryze ženská značka poslala do světa opravdu úžasné kolo. Poté jsem oslovila Autosalon v Brandýse nad Labem, a jelikož je cestování pro sportovce nedílnou součástí, vyšli mi vstříc a vybavili mě úžasným SUV s pohonem čtyř kol, které je mým parťákem na cestách do hor za tréninkem. Dále je pro mě nepostradatelným partnerem Cykloobchod, ve kterém mě dobře znají, pomáhají mi se servisem a špičkovými komponenty. Nemůžu si dovolit nezmínit také svoji úžasnou kolínskou školu – Odbornou střední školu podnikání a mediální tvorby v Kolíně, která mi do života dala jiný rozměr pohledu na svět, který pochopíte až po vystudování jednoho z uměleckého oboru na této škole. Je toho tolik. Na všech mi záleží! Právě díky těmto lidem, kteří ve mně vložili důvěru a chtěli mě při mém milovaném sportu podpořit, vznikl tým Liv Mistral cycling.

Co vás vedlo k založení vlastní stáje?

V České republice není mnoho týmů, které by zajistily dospělého elitního závodníka. Přála jsem si změnu prostředí. Věděla jsem, že ve stávajícím zázemí nemůžu pokračovat, a proto jsem se rozhodla vzít osud profesionální cyklistky do vlastních rukou. Sehnat partnery nebylo snadné, stálo mě to spoustu času a nervů, ale nakonec to stálo za to. Mám vedle sebe partnery, kteří ve mně vložili důvěru, a toho si velice vážím a dodalo mi to spoustu energie a motivace do další práce, dřiny a těžkého tréninku.

Jaké bude mít barvy a proč právě ty?

V barvách jsem měla hned jasno. Od začátku jsem věděla, že vzniknou dvě varianty dresů. Jeden černý do bláta a deště a bílý, když bude horko. Jinak barvy šlinců jsou inspirované purpurovou barvou, která je autentická pro značku Liv a tmavě zelená, kterou mám na kole. Jinak celkově design šlinců, čáranců mají vystihovat dynamiku a rychlost, která je pro závody cross country typická.

Kdo všechno bude za vaši stáj závodit?

Prozatím pouze já. Pokud to bude fungovat i nadále, uvidím, zda tým budu rozšiřovat o další členy.

Je vám 22 let. Není to brzo na práci funkcionáře? Neznamená to snad, že pomalu dáte závodění vale?

Vůbec ne, naopak je to pro mě nový impulz a velice se na svoji závodní budoucnost těším. Letos prvním rokem vstupuji do elitní kategorie. Je pravdou, že na práci funkcionáře mám ještě čas, proto jsem prozatím zvolila cestu zajistit se týmem sama.

Jste mladá závodnice, která má celý sportovní život před sebou. Čeho byste chtěla ve svém sportu dosáhnout?

Vstupuji do elity, ráda bych se prosadila mezi nejlepšími českými závodnicemi. A postupně se prokousávat ve světovém poli závodnic. Do teď jsem jezdila v kategorii U23, ve které první závodnice dosahují do top 10 i v elitní kategorii, takže tak doufám, že se zadaptuji rychle.

Vaší specialitou je cyklokros a horská kola. Která disciplína vás baví a proč?

Baví mě obě dvě. Horská kola jsou mnohem více náročná na techniku i obecně je zde větší konkurence a cyklokrosy jsou zas super rychlé a krátké závody, které jezdím každou zimu, co vůbec pamatuji. Obě jsou to disciplíny v terénu, a to mám ráda. Ne že bych silnici neměla, to říct nemůžu, trénuji na silnici stejně tak jako na horském kole, ale spíš pak už není v závodním programu na silniční závody místo.

Nelákají vás například dlouhé extrémní závody, které s oblibou jezdí třebas Jaroslav Kulhavý?

Loni jsem absolvovala celkem tři etapové závody na horském kole a musím říct, že mě to opravdu baví. Je to úplně něco jiného a občas si tím ráda zpestřím závodní program.

Na co se nejvíc těšíte, až karanténa skončí?

Jednoznačně na závody a až se potkám na tréninku na závodní trati s kamarády a až zase ucítím tu předzávodní nervozitu a napětí

Co vás karanténa naučila?

Že nikdy nebudu učitelkou a hlavně, že zdraví a rodina není samozřejmost.

Vizitka

Věk: 22

Největší úspěchy: 3. místo ve Světovém poháru 2019 v cyklokrosu, 2x 3. místo na ME v cyklokrosu, mistryně ČR v kategotii U23 2019

Oblíbený sportovec: Kilian Jornet Burgada, Jaromír Jágr

Motto: Skoč, křídla roztáhneš cestou

Oblíbená kuchyně: Indická

Oblíbené pití: Osecký pramen

Oblíbený filmový žánr: komedie

Oblíbený knižní žánr: naučná literatura a biografie