„U Poláků to takové překvapení není, většinou končili na prvních dvou místech. Turecko bylo hodně dobré a po zásluze skončilo třetí,“ uvedl reprezentační trenér Martin Heller, který zároveň vede kolínský klub.

„V předchozích letech jsme měli vždy menší počet závodníků, až letos jsme odjeli s početnou výpravou, což se odrazilo i na výsledcích. Konečně se nám podařilo prorazit na stupně vítězů,“ pochvaloval si Martin Heller.

Česká výprava čítala 28 závodníků, čtyři z nich byli z Kolína. A nevedli si vůbec špatně. Naopak.

Do hodnocení národů se počítaly výsledky pouze dospělých. V této kategorii měl Kolín jediného zástupce. Toho nejlepšího. Jan Škarka se ve váze do 70 kg stal mistrem světa ve sportovním ju – jutsu. Následně pak nastoupil ještě v grapplingu, kde obsadil druhou příčku.

„Vzhledem k jeho věku a zdravotnímu stavu to je Honzova poslední sezona, takže jsme všichni rádi, že ji zakončil tímto výsledkem. Nyní ho čekají už jenom radostné události. Hlavně svatba,“ poznamenal Martin Heller.

Mezi veterány se představil Michal Beneš, který také nenašel přemožitele. Vyhrál ve sportovním ju – jutsu.

„Michal prodal své zkušenosti. Pohlídal si krizové situace a v turnaji šel moc pěkně,“ uznal trenér Martin Heller.

V dobrém světle se představil v kategorii žáci do 13 let Sebastien Macháček, jenž obsadil ve sportovním ju-jutsu třetí místo.

„V semifinále vypadl s bojovníkem z Azerbajdžánu, který předtím dvakrát vyhrál mistrovství světa. Sebastien se ale nesmazatelně zapsal do historie světových šampionátů. Když se pral o třetí místo proti Turkovi, udělal rekord turnaje, vyhrál 17:0 na body. Nikdo předtím takto nedokázal naporcovat soupeře,“ podotkl Martin Heller.

Macháček se ukazuje jako velký talent. Míchá většinu bojových sportů a jednou by chtěl zápasit v elitní společnosti UFC.

„Kromě ju – jutsu dělá ještě kickbox a box, kde je dokonce mistr Evropy. Je dobrý ve stoji, má dobré údery a kopy. Jednou by chtěl jít do klece, takže budeme pracovat na jeho komplexnosti,“ dodal Heller.

Parádní vystoupení kolínských bojovníků zakončila Lucie Jechová, která v kategorii žákyně do 13 let získala dvě zlata. Vyhrála nejenom sportovní ju – jutsu, ale také grappling.

„Lucka pode mnou trénuje hodně dlouho, má spoustu titulů z mistrovství republiky, jednou se také stala mistryní Evropy. Zde si všechno krásně sedlo,“ pochvaloval si Martin Heller.

„Za Lucku jsem hrozně rád. Měla dlouho úspěšné období, ale loni byla dlouho zraněná. Nebyla na některých závodech a v jednu chvíli to vypadalo, že by ani nemusela odjet. Pak však vyhrála v lize, stala se mistryní republiky a díky tomu se kvalifikovala do Gruzie. Je to o tom, že když je zdravá, vždy se dobře připraví, což následně pocítí její soupeřky,“ dodal spokojený Martin Heller.