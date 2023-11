Basketbalové týmy z Kolína mají za sebou další porci zápasů ve svých soutěžích. A jak si vedly?

Kadetky BC Kolín. | Foto: Lucie Vetorová

Nejmladší minižákyně U11 – přípravná soutěž

BC KOLÍN – BK Kralupy 15:45 (0:12 1:25 8:31)

„Bylo to další utkání o naše první vítězství v soutěži. Do začátku zápasu holky nastoupily dost vystrašeně a ne moc zodpovědně, ale ve druhém poločase přišel úplný obrat a dokonce vyhrály i třetí čtvrtinu. Byla vidět bojovnost a chtíč po vítězství. Bohužel to nedopadlo,“ uvedl asistentka Tereza Vaňková.

Střelci: Černá S. 5, Franzová E. 4, Vokounová A. 3, Turavinina A. 2, Malinová B. 1.

BC KOLÍN – BK Kralupy 33:38 (11:8 21:14 25:26)

„Druhý zápas byl o mnoho lepší a do třetí čtvrtiny jsme vedly rozdílem sedmi bodů, pak holkám už došly síly. Holky zaslouží velkou pochvalu za zlepšený výkon v druhém zápase,“ dodala Tereza Vaňková.

Střelci: Turavinina A. 12, Malinová B. 7, Černá S. 6, Vokounová A. 4, Sojková B. 2, Franzová E. 2.

Mladší Žáci U14 – Liga

Královští Sokoli – BC KOLÍN 63:80 (20:23 33:42 49:67)

„Prodloužený víkend byl ve znamení třech zápasů. V prvním venkovním zápase jsme si poradili s týmem z Hradce Králové. Soupeř má ve svém středu urostlé kluky, kteří nám ze začátku dělali problém pod oběma koši. Nicméně jsme postupně navyšovali skóre a zaslouženě vyhráli,“ řekl trenér Michal Skořepa.

Střelci: Skořepa M. 18, Jendželovský M. 13, Batelka V. 13, Kučera M. 11, Topinka A. 7, Vondráček J. 6, Kampe J. 4, Mikyna M. 4, Rigny S. 2, Sobolík M. 2.

BC KOLÍN – Basket Poděbrady 82:28 (27:9 40:13 71:17)

„V druhém utkání a prvním domácím přijel soupeř z Poděbrad. Zde to bylo od začátku jasné. Prostor dostala celá lavička,“ pochvaloval si Michal Skořepa.

Střelci: Jendželovský M. 21, Kučera M. 11, Skořepa M. 8, Batelka V. 8, Kampe J. 7, Mikyna M. 6, Topinka A. 6, Beneš V. 4, Vondráček J. 4, Sobolík M. 4, Pekař M. 2, Trmík T. 1.

BC KOLÍN – BA Nymburk 93:95 (32:8 43:27 52:61 78:78) po prodloužení

„Třetí utkání proti Nymburku bylo ozdobou soutěže. Bylo tam napětí, bojovnost, kvalita a konec i prodloužení. Pro nás sice prohra o dva body, ale s předvedenou hrou jsem spokojen,“ konstatoval Michal Skořepa.

Střelci: Kučera M. 31, Skořepa M. 21, Jendželovský M. 19, Batelka V. 9, Topinka A. 7, Vondráček J. 2, Kampe J. 2, Mikyna M. 2.

U17 kadetky – Celostátní liga

BC KOLÍN – BK Studánka Pardubice 38:86 (9:20 20:40 29:66)

Střelci: Jebavá M. 9, Bečvářová K. 9, Mikovcová K. 8, Vaňková T. 4, Bártlová N. 5, Šibravová L. 2, Losmanová L. 1, Halámková N. 1,

BK Studánka Pardubice – BC KOLÍN 86:37 (21:7 40:19 67:25)

Střelci: Mikovcová K. 11, Bártlová N. 8, Kolářová A. 4, Bečvářová K. 4, Losmanová L. 4, Hájková B. 2, Halámková N. 1, Buřičová S. 1, Ottová L. 1, Hoznauerová L. 1

„Čekaly nás dva nejtěžší zápasy v sezoně. U obou zápasů jsme v druhém poločase propadaly v obraně a neměly obranný doskok, kde nás soupeř potrestal body. Nám nepadaly jednoduché koše a nechaly jsme tak vést celý zápas Pardubice, kdy jsme se jen přizpůsobily jejich hře. Silnou stránkou Pardubic byly i tříbodové střely, celkem jich měl soupeř osmnáct,“ konstatovala kapitánka Laura Šibravová.

U17 kadeti – Nadregionální liga

BC KOLÍN – BVK Holice 57:60 (11:13 24:31 38:47)

„Do zápasu jsme vstupovali jako favorit, ale tuto roli se nám nepodařilo naplnit. K zápasu jsme přistoupili dost laxně a mysleli si, že se soupeř porazí sám a nebo snad dokonce, že nám výhru nechá. Doufám, že jsme se poučili z toho, že když hrajeme rychle, od čehož jsme v tomto utkání upustili, tak jsme schopni konkurovat každému týmu naší soutěže a již se takovýto zápas nebude opakovat,“ zlobil se trenér Michal Vlček.

Střelci: Batelka Š. 14, Konývka R. 13, Jilemnický K. 12, Starý M. 10, Krause J. 4, Jendželovský R. 4.

U19 junioři – Celostátní liga

BK NAPOS Vysoká n. L. – BC KOLÍN 65:73 (21:19 37:32 48:52)

„Utkání jsme zvládli vyhrát a připsali si důležitou výhru. V prvním poločase jsme dělali spoustu chyb a stav po poločase minus pět byl pro nás dobrý. Ve druhém poločase jsme se začali více prosazovat kolektivní hrou, kdy jsme dali několik snadných košů. Bohužel nás stále trápí rychlost hry a útočný doskok soupeře,“ přiznal trenér David Machač.

Střelci: Hruška A. 17, Bareš A. 12, Adámek M. 10, Zhříval F. 9, Šťastný M. 8, Sýkora V. 8, Kropáček M. 7, Konývka R. 2.

ŽENY – 2. liga

Basket Poděbrady – BC KOLÍN 55:43 (10:13 27:23 46:28)

„Utkání v lázeňském městě jsme začali velmi dobře, po první čtvrtině jsme vedli o tři body. Druhá desetiminutovka patřila domácímu týmu, který těžil body z druhých šancí a rychlých protiútoků, které jsme bohužel takticky nedokázali zastavovat, ale i tak jsme byli po dvaceti minutách hry pozadu jen o čtyři body. Rozhodla třetí čtvrtina, bohužel ne v náš prospěch. Soupeř si zde vybudoval rozhodující 18 bodový náskok a i když jsme se v poslední periodě nevzdali a ještě jsme rozdíl ve skóre stáhli, za což patří kredit celému týmu, na větší zdramatizování již nezbyl čas ani síly,“ posteskl si trenér Filip Rytina.

Střelci: Krausová B. 12, Bušková B. 10, Máchová D. 7, Latová K. 7, Fekarová T. 4, Hartmanová S. 2.

BK Brandýs n. L. – BC KOLÍN 61:52 (22:10 32:29 50:32)

„Odehráli jsme jeden z nejlepších zápasů sezony, i přes porážku se herní projev týmu jevil mnohem lépe než v předchozích ligových utkáních. Bohužel jsme nezachytili vstup domácích a brzo jsme prohrávali dvouciferným rozdílem, ve druhé čtvrtině jsme ale byli zpět v zápase a v poločase jsme ztráceli jen tři body. Jenže přišla prokletá třetí desetiminutovka, po které jsme ztráceli stejně jako v sobotním utkání 18 bodů. V poslední periodě však přišlo drama, zónová obrana dělala domácímu týmu problémy a naopak náš tým začal proměňovat své střely zpoza tříbodového oblouku. Tři minuty před koncem utkání jsme ztráceli jen čtyři body, pak si ovšem vzala slovo ex-reprezentační kapitánka Renata Březinová a zajistila domácímu týmu vítězství,“ poznamenal Filip Rytina.

Střelci: Fekarová T. 16, Krausová B. 9, Bušková B. 8, Latová K. 6, Máchová D. 6, Hartmanová S. 3, Hoznauerová A. 2, Bezoušková D. 2.

MUŽI B – 2. liga

Sokol Žižkov – BC KOLÍN 92:48 (25:11 43:19 71:32)

„Utkání připomínalo hru kočky s myší, kdy my jsme byli bohužel ta myš. Z důvodu zranění a nemocí jsme odjeli pouze v šesti lidech, kdy tři z nich byly junioři U19. Všichni kluci bojovali, ale na víc než téměř padesátibodovou prohru to nestačilo. Musíme věřit, že se do dalších utkání vrátí všichni zranění a nemocní a budeme moci zase bojovat o výhry, které potřebujeme,“ uvedl trenér Miroslav Sodoma.

Střelci: Šťastný M. 12, Kocourek M. 11, Adámek M. 10, Kosík L. 7, Vacek L. 6, Sýkora V. 2.

MUŽI C – Středočeská liga

Basket Poděbrady B – BC KOLÍN 74:70 (22:17 35:33 57:44)

„V Poděbradech nám to vůbec nesedlo. Většinu zápasu jsme špatně bránili a dovolili jsme soupeřům hrát jejich hru. V závěru utkání se nám povedlo soupeřův náskok stáhnout, ale na výhru to nestačilo,“ posteskl si autor 11 bodů David Vetor.

Střelci: Nemčok K. 22, Svoboda T. 17, Vetor D. 11, Lapáček J. 10, Pacák J. 2, Lonek A. 2, Horáček J. 2, Remeš Š. 2, Hoffman P. 2.

BC KOLÍN – Basket Poděbrady B 77:59 (28:14 48:25 57:46)

„Do odvety jsme nastoupili mnohem lépe než v sobotu. Zlepšili jsme obranu a v útoku jsme hráli organizovaně. Během první poloviny jsme si dokázali vytvořit dvouciferný náskok, který jsme si udrželi až do konce zápasu,“ potěšilo Davida Vetora.

Střelci: Nemčok K. 24, Sychra L. 15, Žiško A. 9, Horáček J. 8, Svoboda T. 7, Vetor D. 7, Lonek A. 5, Klvaň M. 1, Pacák J. 1.

