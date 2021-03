Výstavní formu mají i nadále, nerozhodila je ani porážka od mistrovského Nymburka. Basketbalisté Kolína zvládli na jedničku nedělní zápas nadstavbové části Kooperativa NBL a doma porazili USK Praha 88:73.

Kolínský Lee Skinner byl s jednadvaceti body nejlepším střelcem utkání s týmem USK Praha | Foto: Foto: BC Geosan Kolín

Kolín měl výborný vstup do zápasu. Dobře hrál na obou polovinách hřiště a po první části vedl o deset bodů. Soupeř se v průběhu dalších minut přiblížil, ale Medvědi si vítězství vyrvat nenechali. „Vítězství nad USK si vážíme, zahájili jsme domácí utkání v nadstavbě výhrou, což je velice důležité. Určitě se to nerodilo tak lehce, jak se zdá. Na naše poměry jsme měli horší procento střelby, ale musím říct, že kluci bojovali. Šestnáct útočných doskoků určitě svědčí o iniciativě a já si myslím, že to bylo zasloužené vítězství,“ měl po zápase radost kolínský trenér Miroslav Sodoma.