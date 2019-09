Na počátku tomu tak nebylo – nicméně s modernizací aut, kdy rostly výkony i rychlosti, již trať (která u nás podstatnou měrou přispěla k propagaci motoristického sportu) přestala soudobým vozům vyhovovat.

Tato soutěž současně uzavřela premiérový ročník šampionátu Grand Prix historických automobilů. Do tohoto čtyřdílného seriálu, v němž se soupeří o putovní pohár prezidenta Autoklubu ČR, se započítávají výsledky z tradičních závodů veteránů konaných po celé republice. Historicky prvním držitelem poháru se stal Jan Profeld z Veteran Car Clubu Praha s Jaguarem SS 20 z roku 1936. Mimochodem – ředitelkou závodu Zbraslav – Jíloviště byla stejně jako v minulých letech Marketa Profeldová.

Zbraslavská tečka za šampionátem se vydařila navzdory nepřízni počasí. Sjely se přes dvě stovky veteránů a tisíce diváků, kteří se už od samého rána měli na co koukat – vlastnímu závodu totiž předcházela výstavka veteránů na Zbraslavském náměstí.

„V horní části se shromažďovaly vozy Bugatti, dole tatrovky, nad nimi pragovky – dokonce i s historickým autobusem – uprostřed náměstí pak návštěvníci mohli obdivovat nejvzácnější kousky: například Duesenberg J Murphy z roku 1929 nebo vůz Laurin&Klement 100 z roku 1912,“ připomněl ve středu Bohumil Pácl z ústředí autoklubu.

V samotném odpoledním závodu, zahrnujícím dvě měřené jízdy, nešlo o dosažení co nejvyšší rychlosti. Soutěží se v pravidelnosti – jde tedy o to absolvovat obě kola s co nejmenším časovým rozdílem. „Ten u vítěze Pavla Národy ml. s vozem Zbrojovka Brno 18 z roku 1928 činil pouhých 28 setin sekundy,“ připomněl Pácl úspěch dalšího člena Veteran Car Clubu Praha.

Do prvního ročníku seriálu Grand Prix historických automobilů, určeného předválečným veteránům do roku výroby 1939, byly započítány výsledky tradičních podniků, které jsou nejenom závody, ale také setkáním milovníků léty prověřené krásy i společenskou událostí: 1000 mil československých (kdy účastníci projížděli středními Čechami cestou ze slovenských Tater do Prahy), Brno Revival – festivalu rychlosti mezi pavilony, Bugatti GP Zlín a nakonec právě jízdy Zbraslav – Jíloviště.

Premiérový ročník potvrdil očekávání, že tento šampionát osloví nejen skalní příznivce motorismu. Mezi veteránisty lze ostatně potkat řadu známých osobností z různých oborů. Při sobotních jízdách na Jíloviště budila pozornost třeba účast kardiochirurga Jana Pirka.

„První ročník splnil naše očekávání,“ pochvaluje si Grand Prix historických automobilů prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček. Seriál závodů, jejichž výsledky se sčítají do jediného šampionátu, vnímá jako pokračování tradice navazující na odkaz předků a předchůdců.

„Autoklub stál u vzniku a byl přímým pořadatelem věhlasných 1000 mil československých i Zbraslav–Jíloviště, jednoho z nejstarších závodů u nás,“ připomněl Šťovíček. „Těším se, že v příštím roce spolupráci s pořadateli a dalšími partnerskými organizacemi dále prohloubíme,“ konstatoval.