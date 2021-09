Hrušková získala na republice stříbro, Buryan a Pazdera bronz

Jiří Tuček





Poslední srpnový víkend byl věnován v atletické termínové listině mistrovství České republiky mužů a žen do 22 let, jehož hostitelem byl plzeňský stadión. Do letošních velmi nabitých startovních listin se díky kvalitní výkonnosti podařilo proniknout celkem 16 kolínským atletům a atletkám.

Kolínský atlet Roman Pazdera. | Foto: Archiv

A hned první disciplína časového pořadu přinesla kolínské atletice medailový úspěch. Postaral se o něj v hodu kladivem svěřenec trenéra Petra Sklenáře Martin Buryan. Ten měl sice první pokus nezdařený, ale už v druhé sérii poslal 7,26 kg těžké náčiní do vzdálenosti 63,01 m a dlouho se před něj dokázal dostat pouze čerstvý juniorský mistr světa Jan Doležálek. V poslední šesté sérii ale zmobilizoval všechny síly Samuel Camara, který do finále prošel až ze sedmé příčky hodem pod hranici 54 metrů, a osobním rekordem se posunul o osm centimetrů před kolínského kladiváře. Ten ještě zabojoval, ale hodem dlouhým 62,34 m si už vzít stříbro zpět nedokázal a skončil na třetí pozici. V soutěži měl Kolín ale trojnásobné zastoupení. Karel Hanuš hodil 50,33 m a obsadil desátou příčku a rozhodně spokojený odjížděl dorostenec Vlastimil Trnka. Ten si vylepšil osobní maximum o téměř tři metry na 47,86 m a v soutěži s patnácti až o pět let staršími soupeři obsadil 11. místo. Už museli zabrat. Po pěti porážkách se Kozlové dočkali vítězství Přečíst článek › Poté zaklekla do bloků třetího rozběhu na 400 metrů překážek Lenka Novotná. A ta si v počasí, které vůbec nemá ráda, v chladu a na dráze plné louží, vedla skvěle. Ve vyrovnaném doběhu bojovala o postup vyrovnaná čtveřice překážkářek, ale Lenka Novotná z nich měla jasně nejlepší závěr a do nedělního finále postoupila z první příčky v čase jen těsně za osobním maximem 61,65 s! V rozbězích na 100 metrů měla kolínská atletika trojí zastoupení. Nejlépe se vedlo Janě Šafránkové, která ve svém rozběhu obsadila 4. místo a postup do osmičlenného finále jí utekl o dvě příčky. Jiří Šámal doběhl ve svém rozběhu rovněž čtvrtý za 11,18 s, ale pro něj to znamenalo 15. pozici. Dorostenec Jiří Synek doběhl ve svém rozběhu šestý a čas 11,24 s jej zařadil na 18. příčku. Závěr sobotního programu z kolínského pohledu obstaral v běhu na 5000 metrů svěřenec trenérky Jany Šedinové Roman Pazdera. Ten se od počátku závodu držel v čelní skupině, která v polovině trati čítala už jen pět běžců. Druhá polovina už byla velkým sólem Martina Zajíce, který vyhrál s velkým náskokem v rekordu mistrovství, ale skupinka pronásledovatelů se zmenšovala, až v posledních kolech zbyla v souboji o medaile jen dvojice Matěj Hřebačka a Roman Pazdera. Hodonínský běžec měl v závěru více sil, a nejlepší kolínský vytrvalec si tak doběhl pro bronzovou medaili v čase 14:51,83. Nedělní program zahájily kladivářky a mezi nimi Eliška Kopecká. Ta poslala čtyřkilogramové náčiní nejdále na 40,63 m a obsadila 12. místo. Poté vybuchla doslova bomba ve výškařském sektoru. Svěřenkyně trenéra Ratislava Šediny Anita Hrušková začala nenápadně. Na první pokus zdolala 157 i 162 cm, první oprava přišla na 167 cm. Pak ale napoprvé skočila svůj letošní nejlepší výkon 170 cm a zajistila si místo v nejlepší šestici. Napotřetí poté překonala i 173 cm, ale stále byla mimo medailové pozice. To se ale změnilo po jejím vynikajícím osobním rekordu 175 cm zdolaným napoprvé. To totiž již zbyla v soutěži jen s kolínskou odchovankyní Denisou Pešovou! Ta se dostala i přes 177 cm, ale pro Anitu Hruškovou je stříbrná medaile největším úspěchem kariéry. Loni vyřadili ligové Pardubice. Nyní mají na mušce druholigového lídra Duklu Přečíst článek › V rozbězích na 200 metrů startovali Šimon Kratochvíl a Lukáš Soukal, do finále se ale neprobojovali. Šimon skončil za 22,57 s jedenáctý, Lukáš byl potom o osm setin a jednu příčku za ním. Skvěle se prezentovala ve finále běhu na 400 metrů překážek Lenka Novotná. Za odskočenou první trojicí finišovala ve výborném osobním rekordu 61,26 s na čtvrté příčce, i když kolínský historický rekord své trenérky Veroniky Jelínkové těsně nepokořila. V hodu oštěpem mužů se do startovní listiny 16 nejlepších Čechů dostali z pozice náhradníků Jakub Dudáš a Filip Moc. První z nich hodil 57,07 m a obsadil 13. místo, druhý byl za 54,86 m patnáctý. Předposlední kolínské vystoupení absolvoval ve výškařském sektoru Tomáš Puczek. Ten zdolal všechny výšky až do svého letošního maxima 191 cm napoprvé a to mu vyneslo dělenou 8. příčku. Jako poslední Kolíňačka se představila oštěpařka Žaneta Vrbová. Té se však s nedoléčeným zraněním nártu příliš nedařilo a hodem dlouhým 38,81 m obsadila 11. místo. Kolínští atleti si ta z Plzně odvezli tři medaile a dvě finálová umístění. Radost kolínským příznivcům udělali i odchovanci kolínské atletiky Denisa Pešová, zlatá z výšky, a Štěpán Hampl se Stanislavem Jírou, zlatí ze štafety na 4x100 metrů. OKRES, FOTO: Dařilo se hostům. Jeden duel se neodehrál Přečíst článek ›