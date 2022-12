„Byli jsme lepší jen na konci první čtvrtiny a na začátku druhého poločasu. Ústí, povzbuzené výhrou s Nymburkem, si šlo za svým. My musíme zase začít šlapat od podlahy, připravit se na další zápas v Děčíně. Tam už to potřebujeme zlomit lepším výkonem a trochu si srovnat hlavy před zápasy, které nás čekají v lednu a únoru,“ dodal.

„Jsem rád, že jsme navázali na výkon s Nymburkem, i když v prvním poločase jsme působili trochu ospalejším dojmem, ale v důležitých pasážích jsme zabrali, hráli kolektivně v útoku. Myslím, že hned šest hráčů dalo přes 10 bodů, slušně jsme ubránili Adama Číže, a to byl krok k tomuto důležitému předvánočnímu vítězství,“ řekl trenér Ústí Jan Šotnar.

Kolín od úvodu ztrácel, brzy devět bodů, pak se ale dokázal dotáhnout a dokonce i nepříznivý výsledek překlopit na svoji stranu. Jenomže vedení mu nevydrželo dlouho. Opět začal kupit chyby a Ústí do přestávky opět odskočilo, tentokrát na ještě větší rozdíl. Do kabin odcházelo s dvanáctibodovým polštářem.

Bylo otázkou, jestli se Medvědům podaří další manko smazat. Podařilo, i díky přesným trojkám. Bohužel další stíhací jízda je nenakopla natolik, aby udrželi příznivý výsledek do konce. Hosté se zase dokázali po direktu oklepat a opět výrazněji odskočit. Ve čtvrté čtvrtině vedli dokonce o šestnáct bodů.

Očekávaný souboj dvou týmů, které v poslední době dokázaly vyzrát na mistrovský Nymburk, dopadl lépe pro ústecké Pandy.

„Věděli jsme, že nás nečeká lehké utkání. Ústí se zvedlo, v minulém utkání porazilo Nymburk, takže jsme věděli, že to bude těžké. Doma jsme chtěli urvat vítězství, ale bohužel jsme neubránili jejich klíčové hráče a nepovedlo se to. Musíme na to zapomenout a připravit se na další zápas,“ podotkl křídelní útočník Kolína Filip Novotný.

„Za výhru jsme rádi, před Vánocemi je to dárek. Brali jsme to jako přípravu na další zápasy, které nás čekají na přelomu roku. Sebrali jsme výhru a vykradli Kolín, takže jen plus. Myslím si, že jsme byli lepší, ale Kolín se několikrát vrátil do utkání. Nakonec jsme ale odskočili a už jsme zápas dohráli,“ oddechl si rozehrávač Ústí Martin Nábělek.

Body: Slavinskas 24, Šiška 13, Petráš 11, Mareš 9, Jelínek 8, Číž 7, Novotný 3, Dlugoš 2 – Dailey 20, Hicks 16, Svejcar 14, Johnson 12, Pecka 12, Martin 10, Nábělek 5. Rozhodčí: Hruša, Kurz, Melichárek. Trojky: 31/10:24/10. Střelba 2 body: 49/19:44/24. TH: 15/9:17/11. Doskoky: 43:47. Chyby: 21:18. Diváků: 614.