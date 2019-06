Horní Kruty ovládl pozemní hokej

/FOTOGALERIE/ - Další ročník turnaje v pozemním hokeji, který připravila místní základní škola, se konal poslední červnovou sobotu v Horních Krutech. Turnaj přinesl spoustu zábavy nejen pro hráče, ale i pro početné obecenstvo. Týmy byly rozděleny do dvou kategorií: děti do 15 let a dospělí. V každé kategorii startovala čtyři družstva.

Autor: Richard Karban