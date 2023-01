Zápis do basketbalové historie: Kolín si podruhé v sezoně vyšlápl na mistra

Aby se po objemovém soustředění na Mallorce opět dostali do závodního tempa, nelenili a místo silvestrovských oslav zamířili na mezinárodní závody do Lucemburska a Švýcarska.

Nejlepší výkony podal úřadující mistr České republiky junior František Hojka. V obou dnech se dokázal prosadit mezi špičku závodního pole a tak na Nový rok dokázal vybojovat v lucemburském Petange třetí místo. Po přejezdu do Švýcarska, konkrétně do města Meilen, ukázal, že tratě s větším převýšením mu sedí trochu více a dokázal tak svůj předchozí výkon ještě o stupínek vylepšit. Do cíle dojel jako druhý nejlepší junior.

Teď už jenom zopakovat podobné umístění na republikovém šampionátu.

Čtyřgólové vedení málem nestačilo. Kozlové se báli, tři body ale urval