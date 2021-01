Hnilička selhal, chybu uznal. Vzdal se místa poslance. Jenže jsou tací, kteří chtějí i rezignaci z postu šéfa Národní sportovní agentury, tedy z funkce, jež by se dala přirovnat ke křeslu ministra sportu.

„Pana Hniličky si vážím za práci, kterou v čele agentury udělal, protože zcela jednoznačně došlo k výraznému posunu ve způsobu financování sportu v Česku i jeho prosazování na vládní úrovni ve srovnání se stavem, kdy financování sportu bylo součástí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Bohužel jako vysoký státní činitel si nemůže dovolit to, co se stalo. Z čela NSA by podle mě měl odstoupit,“ řekl Deníku například předseda kolínské atletiky Jiří Tuček.

Do trojnásobného mistra světa, který je kormidelníkem Národní sportovní agentury od srpna 2019, se pustil také bývalý boxer, olympijský medailista a mělnický rodák Rudolf Kraj. „Chápu, že je to nešťastné, ale za blbost se platí. Já bych odstoupil. Myslím, že pravidla platí pro všechny stejně. A když už se slaví, tak to mají udělat tak, aby je nikdo nevyfotil,“ vzkázal (nejen) Hniličkovi s úsměvem Kraj.

Jiní známí Středočeši naopak za naganským šampionem stojí. Třeba kanoista Martin Fuksa: „S tím, co udělal pan Hnilička, opravdu nesouhlasím. Udělal velkou chybu a člověk takového postavení by si tohle neměl dovolit a měl by jít všem příkladem. Ale co se týče jeho odstoupení z funkce NSA, tak doufám, že i přesto, co udělal, se to nestane. Dělá svoji práci skvěle a sport takového člověka potřebuje. Určitě bych ho podpořil.“

Podobného názoru je i Marek Tvrz, předseda SK Rakovník. „Podle mne by měl zůstat. Za dobu, co je v čele Národní sportovní agentury, udělal obrovský kus práce. Ať už to byla výzva Můj klub nebo i další, prostě dovedl vyhandlovat pro sportovní subjekty peníze,“ všiml si Tvrz. A dodal: „Navíc v současné době nevidím v okolí premiéra Andreje Babiše takovou osobnost, která by byla schopna Milana Hniličku nahradit.“

„Myslím si, že by Milan Hnilička měl ve své funkci v NSA pokračovat. Pro chod agentury je to dobře. Kdyby skončil, mohly by nastat problémy. Takových excesů už udělali jiní dost a nic se nestalo. Stačí, že složil funkci poslance,“ má jasno i fotbalista Sparty Kutná Hora Bedřich Franc.

Pro Hniličku, respektive Národní sportovní agenturu, nejde o jedinou kontroverzní situaci z poslední doby. Dozvuk měl i průzkum NSA týkající se divácké atraktivity jednotlivých sportů v České republice.

„Ten průzkum mě překvapil. Konkrétně šlo o fotbal, který se umístil až na osmém místě (z hlediska aktivního provozování byl dokonce až na místě sedmnáctém). Podle mého názoru je u nás mnohem populárnější a patří minimálně do TOP 3,“ vrátil se k věci Pavel Pilík, bývalý fotbalista Příbrami, který dnes zkouší štěstí v Rakousku.

„Proti Milanu Hniličkovi, jako předsedovi agentury, jsem nikdy nic neměl a fandil jsem mu. Popravdě, tohle moc neřeším,“ vyjádřil Pilík svůj postoj k víkendové oslavě.