Hledá se nový Federer. V létě budou probíhat tenisové kempy

Tenisový klub LTC Kolín pořádá o letních prázdninách tréninkové kempy. Ty jsou založeny na komplexním tenisovém tréninku pod vedením profesionálního trenéra Adama Javůrka. Kemp bude probíhat vždy od pondělí do pátku mezi 8. a 15. hodinou a je určen pro děti od 5 do 15 let.