/FOTO/ Po mnoha letech do tenisového areálu TJ Slavoj Český Brod zavítal turnaj nejvyšší kategorie A. Po velmi kvalitních výkonech se druhá nasazená Nela Padrnosová z HTK Třebíč stala zaslouženou vítězkou ve dvouhře a zároveň s Annou Jančaříkovou i ve čtyřhře.

Na kurty v Českém Brodě se sjelo šedesát hráček, včetně tří domácích želízek v ohni, v kategorii starších žákyň, aby se utkaly o hodnotné ceny v krásném prostředí českobrodského areálu.

První den se v kvalifikaci utkalo jednadvacet hráček o osm postupových míst do hlavní soutěže. „Turnaj byl opravdu kvalitně obsazen, důkazem toho bylo, kromě mimořádných tenisových výkonů i to, že prvních deset hráček je umístěno do padesátého místa v celostátním žebříčku,” uvedl šéf českobrodského temisového klubu Martin Vlasák.

Pořádáním jednoho z pěti turnajů kategorie A v letní sezoně se Český Brod zařadil mezi největší tenisové kluby v České republice. „Doufáme, že díky velmi pozitivním ohlasům z řad hráček i rodičů se nám povede zorganizovat pořádání turnaje této kategorie i v příštím roce a založit velmi příjemnou sportovní tradici,” přeje si Vlasák.

Turnaj bylo možno uspořádat díky nadšení místních členů tenisového klubu, za přispění města Český Brod a díky štědrosti sponzorů. „Všem bychom rádi poděkovali a poprosili o zachování přízně i do dalších let,” dodal předseda tenisového klubu.