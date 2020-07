Několikaletá nadvláda Škody Motorsport nad domácím soutěžáckým mistrákem byla narušena. Letošní ročník Rally Bohemia totiž před tovární posádkou Jana Kopeckého vyhrál plzeňský Václav Pech na Fordu Fokus WRC. Ten domácí posádku porazil s vozem nejvyšší světové specifikace od šest a půl vteřiny.

Třetí místo obsadil finský host a účastník mistrovství světa Jari Huttunen. Ten sice celou Bohemku po sobotě vedl, v neděli ale zvolil špatné nastavení vozu a na vedoucí duo nakonec ztratil téměř 50 vteřin. Čtvrté místo patří další domácí posádce Filipa Mareše, který se poprvé představil s novým spolujezdcem Radovanem Buchou. Páté místo dlouho držel nadějný mladíček Petr Semerád, ale ten musel kvůli havárii na konci šestnácté rychlostní zkoušky ze skvělého umístění ze závodu odstoupit. Jeho místo tak zaujal Jan Černý s Volfswagenem Polo R5.

Pech se letos vrátil za volant speciálu WRC a hned při prvním startu dokázal pokořit dlouholetého soka Kopeckého. "Je to super. Byla to velká bitva a i Honza říkal, že nepamatuje, že bychom jeli tolik rychlostních zkoušek ve vteřině. Byly to desetiny sem, desetinky tam. Byl to super sport a kvůli tomu to děláme, abychom se u toho všichni bavili," řekl Pech, jenž v Mladé Boleslavi triumfoval podruhé v kariéře.



Poprvé se mu to podařilo v roce 2006, v dalších letech zde byl šestkrát druhý. "Pro Škodovku je to domácí soutěž, vyhrávají i jinde, ale tady se soustředí obzvlášť. O to více to těší," usmíval se Pech, který startuje s vozem z roku 2006. "Uvidíme na Valašce (dalším závodě), zda jsme jenom nepodráždili hada bosou nohou," řekl Pech.



Tovární jezdec Škody Kopecký kraloval domácí soutěži mladoboleslavské automobilky osmkrát, letos se ale musel sklonit před Pechovou rychlostí. "V sobotu ze začátku jsme neměli úplně ideálně nastavené auto, dnes ve druhé etapě jsme ale jeli opravdu maximum. Všechno šlapalo, ráno jsme ještě byli před Vaškem, ale pak nám ujel a nedokázali jsme ho chytit," řekl Kopecký.



Klíčový rozdíl podle něj byl v technice, ve výkonu vozů. "Dnešní zkoušky byly stejné jako loni a Vašek byl schopný jet o vteřinu na kilometru rychleji než loni s vozem kategorie R5. To říká všechno," uvedl stejně jako Pech sedminásobný český šampion. Od roku 2015 ale Kopecký MČR kraluje nepřetržitě. "Musíme teď přemýšlet, jak zrychlíme, a zkusit jet tak, abychom Vaška na příštích závodech porazili. Myslím si ale, že to bude hodně těžké," dodal Kopecký.



Hned v úvodu nedělního programu přišel o první místo a šanci na výhru Huttunen. "Udělali jsme změny v nastavení auta, které se nám nepovedly. Navíc jsem velkou chybu udělal i já," řekl Huttunen, jenž se hned v prvním měřeném testu ocitl i mimo trať. "Sobota byla velmi dobrá, ale dnes se nám to nepovedlo. Celkově to pro nás nebylo moc dobré, i když výsledek je solidní," uvedl finský pilot startující v mistrovství světa s podporou továrního týmu Hyundai.

Mezi dvoukolkáři si prvenství připsala švédská posádka Radström / Johansson (Ford Fiesta R4). Druhý dojel Václav Stejskal (Renault Clio R3T), který ještě na poslední rychlostní zkoušce Staroměstská přeskočil nakonec třetího Jana Dohnala (Renault Clio S1600).



Druhým závodem čtyřdílného českého šampionátu bude srpnová Valašská rallye.

V soutěži ECO energy Rally Bohemia se nejúspornějším autem stal elektromobil Kia e-Soul s posádkou Huňáček, Formánek. Na druhém místě se umístila dvojice Nývlt, Nývltová, taktéž s elektromobilem Kia e-Soul. Trojici nejúspornějších automobilů doplnil elektromobil Škoda Citigo-e iV s posádkou Hunčovský, Hunčovská.