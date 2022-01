Kladno do tohoto duelu slavilo samé výhry, kromě jednoho zápasu, a v Kolíně si připsalo druhou porážku.

Otáhal držel Kolín nad vodou. Třetiligový soupeř přesto vyhrál

„Hráči soupeře byli silní na míči a dobře kombinovali, my však držíme v závěru sezony slušnou výkonnostní úroveň a tak to byl skutečně kvalitní zápas. Soupeř přijel sice jen se šesti hráči do hry, ale zase se všemi svými oporami. Nám naopak někteří chyběli, například Váňa,“ uvedl trenér Michal Škopek.

Od prvních minut měl zápas vynikající úroveň a byl to Kolín, kdo měl první šance.

„Do páté minuty jsme jich měli hned tři. Nakonec přeci jen Kovařík otevřel skóre, ale hosté vzápětí vyrovnali. Hra byla nahoru dolů, ale takticky velmi dobře hraná z obou stran. V závěru poločasu dorazil míč za zády hostujícího brankáře Hejduk, jenže hosté opět dokázali odpovědět,“ podotkl Škopek.

Smírný poločas sliboval velkou bitvu o vítězství. Pro oba vlastně jen prestižní, protože hosté měli prvenství již jasné a Kolín bohužel také věděl, že mezi nejlepší nepostoupí.

„Druhou půlku se hrálo dlouho vyrovnaně, hosté měli možná více ze hry, ale my jsme byli více nebezpeční. Výborný výkon brankáře Jílka a zjednodušená hra znamenala postupné proměňovaná našich šancí. V závěru jsme v podstatě soupeře herně deklasovali, ten hrál pak poměrně tvrdě a řešil rozhodčí, měkký míč, špatnou halu. Prostě porážku neunesl,“ dodal Michal Škopek.

Kolín nyní čeká nadstavbová část ve skupině o 5. – 8. místo.

Branky: Kovařík, Motrunich, Hejduk, Jílek, Metlusko, Slezák. Poločas: 2:2.

Kolín: Jílek – Škopek, Lytvynenko, Teplý, Funda – Hejduk, Kovařík, Slezák, Motrunich – Metlusko.

