/FOTOGALERIE, VIDEO/ Futsalisté SKP Kolín ani ve svém třetím utkání v divizní skupině D nedokázali vyhrát. Naposledy se rozešli na domácí palubovce smírně s Řečany nad Labem 5:5. V Průběžné tabulce jim z osmi účastníků patří šesté místo.

Z futsalového utkání Divize D Kolín - Řečany nad Labem (5:5) | Video: Deník/Vladimír Malinovskký

„Myslel jsem si, že to bude s nováčkem soutěže, který doposud působil v Okresní kolínské lize pohodový zápas, který zvládneme, ale nakonec jsme vydřeli jen bod,“ uvedl hrající trenér Michal Škopek.

„Hosté působili sehraněji a po zásluze šli do vedení. Nám se sice podařilo do poločasu otočit výsledek, ale po prostřídání hráčů byl nástup do druhého poločasu špatný. Obdrželi jsme tři branky v řadě a nevypadalo to s námi dobře, především, když jsme neproměnili dvě tutovky. Hosté se ale pak zatáhli, soustředili se na obranu a nám se přeci jen podařilo zlepšenou hrou dosáhnout alespoň remízy,“ oddechl si Michal Škopek.

Další utkání hraje Kolín opět doma. V pátek přivítá od 20.15 hodin Flamengo Hradec Králové.

Branky: Lev 2, Jehlička 2, Horáček – Wiesner 2, Skohoutil 2, vlastní. Poločas: 2:1.

SKP Kolín: Holý – Horáček, Kudláček, Teplý, Škopek, Lytvynenko, Metlushko, Lev, Král, Hvozdyk, Jehlička.

