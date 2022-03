FOTO: Kolínu se podařila otočka. První jarní duel zvládl

„Soupeř přijel s jasnou taktikou bránit a vyrážet do brejků. To zvládl na jedničku a my naopak jsme mu to ulehčili. Především v prvním poločase jsme byli velmi pasivní. Přestože jsme soupeře tlačili, tak zde nebyl pohyb, důraz a hlavně zakončení. V několika případech místo jednoduchosti v zakončení jsme soupeře vykombinovali, ale finální přihrávku jsme zkazili a byl brejk. Jirka Černý nás během zápasu tak zachránil od dalších branek,“ podotkl Škopek.

„Ve druhém poločase jsme přeci jen přidali na obrátkách. Lev nastřelil břevno, hostující brankář se několikrát vytáhl při zakončení Slezáka. Soupeř hrál stále stejně, přestože mu pomalu docházely síly, ale náš závěrečný tlak dokázal ubránit a veze si od nás zaslouženě všechny body,“ dodal zklamaný Michal Škopek.

Poslední utkání hraje Kolín v sobotu doma. Od 17.15 hodin přivítá v nové sportovní hale Hrasl Slaný.

Branky: Funda, Kudláček, Slezák. Poločas: 1:2.

Kolín: Černý – Lytvynenko, Teplý, Funda, Hejduk – Lev, Kudláček, Kovařík, Slezák.

