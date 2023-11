Čtvrté kolo futsalové divize bylo v podání hráčů Kolína absolutně nevydařené. Na domácí palubovce nestačili na Flamengo Hradec Králové a prohráli vysoko 4:13.

„Začali jsme celkem dobře a vytvořili si mírnou převahu, kterou jsme okořenili gólem. Jenže to pak bylo z naší strany vše. Kupili jsme jednu hrubou chybu za druhou, a to především v přechodové fázi naší hry. V útoku jsem nedokázali podržet míč a soupeř lehce přecházel do protiútoku a snadno zakončoval,“ uvedl hrající trenér Michal Škopek.

„Po vstřelení tří branek se hosté aktivně soustředili na zajištěnou obranu, my naopak jsme obranu otevřeli, ale individuálními chybami jsme soupeři umožnili klidnou a vysokou výhru. Hráli jsme prostě špatně,“ dodal.

Další kolo hraje Kolín v neděli. Od 16.15 se představí na půdě poslední Přelouče.

Branky: Srba 2, Lev, Kudláček – Votrubec 4, Kabeláč 3, Kollár 2, Paulů, Kulhánek, Bartoš, Pohořálek. Poločas: 1:5.

SKP Kolín: Holý – Škopek, Pych, Lytvynenko, Slezák, Kudláček, Srba, Kopecký, Lev.

