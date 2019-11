„Čechie provedla velkou změnu v kádru a hodně omladila, v podstatě ze známých bývalých ligových tváří se objevil pouze kapitán Jiránek. Chtěli jsme potvrdit vzrůstající výkonnost a doma konečně bodovat. Přestože jsme bez útočníků Linharta a Slezáka, tak svou roli musí zvládat i ostatní,“ podotkl trenér Michal Škopek.

Kolín ale duel začal katastrofálně. Po deseti minutách prohrával o tři góly.

„Hra nebyla vůbec špatná, ale tři střely na naši bránu a na světelné tabuli svítilo skóre 0:3. Konečně jsme se prosadili i my a nebylo to vůbec jednoduché. Hosté se zatáhli a vědomi si vysokého vedení se jen bránili. Krásnou akcí na jeden dotek přes celé hřiště snížil náš nový hráč Rosendorf, který bude pro nás velkou posilou. Další snížení přišlo z hlavičky Seiferta a ještě do poločasu další gól znamenal vyrovnání a otevřenou partii,“ uvedl Škopek.

„Ve druhém poločase jsme šli po zásluze do vedení a mohli přidat ještě dva tři góly, ale Rosendorf a Kovařík byli nepřesní. Soupeř pak vyrovnal, ale za několik sekund jsme šli opět do vedení. Poslední tři minuty hosté přistoupili ke hře bez brankáře. Kopecký vystihl přihrávku soupeře a přes celé hřiště naše vedení navýšil. Hosté ještě dokázali při závěrečném tlaku snížit, ale plné body jsme nakonec ubojovali,“ oddechl si Michal Škopek.

Kolín je po čtyřech odehraných kolech se ziskem šesti bodů na čtvrtém místě. Další utkání odehraje v neděli na půdě Chomutova (18.15).

Branky: Kopecký 2, Jehlička, Rosendorf, Šváb, Seifert. Poločas: 3:3.

Kolín: Černý – Škopek, Seifert, Šváb, Kopecký – Funda, Jehlička, Kovařík, Rosendorf – Navrátil.