Podruhé se utkali se sousedem v tabulce a podruhé vyhráli. Futsalisté Kolína dokázali vyhrát na půdě Čechie Slaný 8:5, díky čemuž se posunuli v divizní skupině A na šestou příčku.

„Po hodně dlouhé době jsme v zápase plnili stanovené úkoly a taktiku. Domácí se snažili od prvních minut aktivní hrou o zisk tří bodů, které by pro ně znamenaly posun o tři místa v tabulce výš a hlavně odpoutání z posledního místa. Náš tým, který nebyl úplně v ideální sestavě, ale dokázal vzdorovat a pozornou obrannou hrou nepouštěl soupeře do šancí. Když už se do nějaké dostal, byl Havránek na místě,“ uvedl hrající trenér Michal Škopek.