Konečně se dočkali. Futsalisté SKP Kolín v předchozích devíti kolech divizní skupiny D nepoznali chuť vítězství. Dočkali se až v prvním duelu nového roku, kdy zvítězili na palubovce Řečan 5:1.

Z futsalového utkání Divize D Kolín - Řečany nad Labem (5:5) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Naše vítězství se rodilo od prvních okamžiků zápasu. Hned v úvodní minutě jsme měli dvě tutové šance a náš tlak na domácí tým byl dále obrovský. Domácí se bránili a na naší polovinu se dostávali velmi zřídka,“ řekl trenér Michal Škopek.

Medvědi trápili mistra. Goga předvedl výkon sezony

„Díky našemu údajnému špatnému střídání, které rozhodčí postřehli, domácí zahrávali nepřímý trestný kop a se štěstím otevřeli skóre. Nám se podařilo téměř z proti šance vyrovnat a dál pokračovat v kombinační hře směrem dopředu. Následně jsme po zásluze vstřelili další branku a ve druhém poločase jsme již úplně dominovali,“ podotkl.

„Domácí si sice vytvořili nějaké dvě tři šance, ale brankář Barták byl pozorný. Domácí se snahou zvrátit zápas se začali tlačit více dopředu a to nám umožnilo chodit do otevřené obrany a postupně přidávat branky. Možná jsme ještě čtyři mohli přidat. Každopádně velmi dobrý výkon, zodpovědná hra dozadu a dobrý pohyb a kombinace směrem k soupeřově brance. Možná nám i pomohl turnaj z minulého týdne, kde jsme také hráli dobře. Uvidíme, zda si udržíme výkonnost do dalších zápasů,“ dodal Michal Škopek.

Další utkání hraje Kolín v sobotu 13. ledna. Od 15 hodin se v Předměřicích na něho čeká druhé Flamengo Hradec Králové.

Branky: Fejl – Slezák 2, Pych, Vondrouš, Kopecký. Poločas: 1:2.

SKP Kolín: Barták – Pych, Teplý, Šváb, Král, Vondrouš, Slezák, Kudláček, Kopecký, Kovařík, Škopek.

