„V domácím zápase proti papírově slabšímu soupeři jsme chtěli plně bodovat. Soupeř nepřijel v ideální sestavě a my jsme toho plně využili. Především v prvním poločase jsme jasně dominovali a připravili si velký náskok do druhé části hry. Tu jsme začali ale špatně. Přizpůsobili jsme se tempu hostů a přestože jsme měli řadu jasných šancí, byl to soupeř, který dokázal skórovat a málem zdramatizoval jasný zápas. Vyhráli jsme, ale radost z předvedené hry jsme vůbec neměli,“ přiznal hrající trenér Michal Škopek.