„Chtěli jsme udržet domácí neporazitelnost, ale během hracího dne mi přišly nečekaně tři omluvy a dobrá sestava se rozpadla. Do hry jako hráč zasáhl náhradní brankář Kašpar, navíc se některým hráčům úplně výkonnostně nedařilo a zkušenost hostujícího týmu byla tentokrát nad naše síly,“ uvedl hrající trenér Michal Škopek.

„První poločas se odehrál v předpokládaném herním stylu, kdy se neznající soupeři vlastně seznamovali. Hra byla mnohem pomalejší než minulý týden, ale šance si oba týmy dokázaly vytvářet. Nám se díky Jílkovi dařilo neinkasovat a soupeř byl rád, že my pro změnu netrefovali správně jejich zařízení. Každopádně remízový poločasový stav byl zasloužený, možná jsme byli dokonce o něco lepším týmem,“ podotkl Michal Škopek.

„Do druhé půlky jsme vstoupili špatně, hned v úvodní minutě jsme obdrželi branku a v dalších minutách kluci měli hlavy dole, nedařilo se nic. Hra byla plná nepřesností, chyběla aktivita a pohyb. Hosté toho plně využili a přidali další dvě branky. Následně se zatáhli a soustředili se na bránění a udržení výhry. To se jim dařilo, my sice snížili z penalty a vytvořili si i další šance, ale na výhru to tentokrát nebylo,“ přiznal Michal Škopek.

Další utkání hraje Kolín v sobotu v Kladně. Lídrovi soutěže se postaví v 17.15 hodin.

Branky: Srba 2, Slezák. Poločas: 2:2.

Kolín: Jílek – Škopek, Teplý, Kovařík – Slezák, Kašpar, Srba, Jehlička.