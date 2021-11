„Další nepovedený zápas a v prvním poločase téměř katastrofa. V den odjezdu mi přišly čtyři omluvenky, bohužel to bylo k soupeři, který aspiruje na postup a ještě nepoznal porážku. Ještě že mohli na poslední chvíli zaskočit starší hráči B-týmu a mohli jsem zápas vůbec odehrát,“ posteskl si trenér Michal Škopek.

O osudu utkání se rozhodlo již v první půli, kterou Kolín prohrál o šest gólů.

„Soupeř hrál výborně a my mu to navíc naivitou, ale hlavně totální nesehraností umožnili. Jen díly brankáři Jílkovi jsme v prvním poločase neobdrželi víc gólů. V poločase jsme měli čas si vyjasnit naše chyby a proházet sestavu. To mělo úspěch a ve druhé části hry jsme byli domácím rovnocenným soupeřem. Nastřelili jsem tři tyčky a další tři góly neproměnili. Každopádně domácí tým byl především v prvním poločase úplně někde jinde,“ přiznal Škopek.

Ten má od začátku sezony problémy postavit kloudnou sestavu, po dalších restrikcích vlády na tom bude ještě hůř.

„Opět se budu opakovat. Každý zápas hrajeme v jiné sestavě, někteří se ani neznají a to je samozřejmě kámen úrazu. Nyní očekáváme stopku pro hráče, kteří nejsou očkovaní a problémy se sestavou v případech stávajícího přístupu hráčů bude pro mě ještě další přítěž,“ konstatoval Michal Škopek.

Další utkání odehraje Kolín v neděli v Kutné Hoře. Derby ve sportovní hale Klimeška začíná v 17.30 hodin.

Kolín: Jílek – Velčovský, Šváb, Metlushko – Slezák, Kudláček, Motrunich.