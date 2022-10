Ani špatné počasí těsně před začátkem závodu neodradil malé běžce. Děti do 4 let se chvíli po 14. hodině vydaly na trať dlouhou 95 metrů. Během pokračovali kluci a děvčata ve věkovém rozmezí 5 - 6 let, 7 - 8 let a 9 - 10 let. Ti běželi dráhu dlouhou 200 metrů, 350 metrů a 650 metrů.