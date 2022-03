„Bylo to velice vyrovnané utkání a rozhodovaly drobnosti. Po celou dobu zápasu jsme byli o krůček vpřed. Bledě to s námi vypadalo, když se vyfauloval Jelínek. Nakonec se nám to podařilo udržet a x-faktorem je Čížových šestnáct asistencí a vůbec naše kolektivní pojetí, kdy jsme reagovali na agresivní obranu Pardubic,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

Do konce utkání chybí deset vteřin, Kolín vede o dva body, poslední útok mají ale Pardubice. Po rozehrávce se míč dostane k Pekárkovi, bývalý hráč Kolína v tísni vystřelí pouze do obroučky, k odraženému míči se pod košem dostane jeho spoluhráč Walton, ale ani on nedokáže procpat míč do koše. Vzápětí je slyšet klakson, který ukončil zápas. Medvědi díky výhře srovnali s Pardubicemi krok ve vzájemných zápasech v letošní sezoně na 2:2.

„Počítali jsme, že to bude hodně tvrdý. Oni mají pivoty docela silný a rychlý. Snažili se nám vnutit jejich tempo, ale my si udrželi to svoje,“ řekl kolínský pivot Jiří Jelínek.

„Pro nás to byl důležitý zápas. Všichni ví, jak je situace v tabulce vyrovnaná. Tady ta prohra bolí o to víc, že to bylo takhle těsně v závěru. Hlavně první poločas jsme byli tragičtí v obraně, prohráli jsme na doskoku asi o jedenáct, což je hrozně moc. Nechali jsme rozehrát Jakuba Petráše. Minule nám dal 30 a dnes 23 bodů. Doskok a v obraně jsme byli všude pozdě,“ posteskl si křídelní útočník Pardubic David Pekárek.

Body: Petráš 23, Jelínek 17, Novotný 12, Číž 10, Křivánek 9, Mareš 8, Rožánek 7 – Walton 21, Pekárek 17, Vyoral 16, Svoboda 9, Burda 8, Švrdlík 7, Vranković 6. Rozhodčí: Baloun, Salvetr, Ulrych. Trojky: 25/9:33/8. Střelba 2 body: 38/24:40/25. TH: 15/11:14/10. Doskoky: 44:28. Chyby: 21:22. Diváků: 591. Průběh: 27:18, 47:42, 65:65.

