„Cítíme, že nám příjemným způsobem roste dívčí složka. Dlouho jsme proto zvažovali, jestli nezkusit juniorky přihlásit do nejvyšší soutěže, ale tradičně posezonní turbulentní období, kdy se zejména pražské týmy snaží zlákat nové hvězdičky a talenty, je trochu neklidné, takže jsme nakonec raději zvolili konzervativnější variantu s 2. ligou,“ uvedl předseda kolínských Pitbullů Petr Cícha.

Ve druhé lize budou nastupovat i junioři a jedná se i o možné postupu dorostenců do 2. ligy, které vedl Jindřich Smejkal, ale tam se nyní možnost trochu snížila.

Mužský B tým pomýšlel v uplynulé sezoně na postup a stejné cíle by měl mít i v následujícím ročníku. V ženském týmu dostanou výrazný prostor juniorky, což by mělo pomoci k dalšímu růstu ženského florbalu v Kolíně, navíc ženám byl nabídnut postup do 2. ligy, což Kolín využil. Dorostenky budou nastupovat v soutěži se 3 hráčkami v poli, stejný model se osvědčil už minulý rok a přispělo k rychlému individuálnímu růstu některých hráček. Výsledkově katastrofálně skončila minulá sezona pro mužský A tým, který sestoupil z divize.

„Sestup je trochu smolný, protože většina soutěží zůstala bez postupů a sestupů kvůli koronavirové pandemii, ale základní část divize se jako jedna z mála soutěží stihla dohrát. Každopádně si uvědomujeme, že se nám minulý ročník nepovedl a sestup je pro nás impuls udělat větší změny, nastartovat novou etapu a ještě více provázat mužské týmy a juniory. Speciálně rezervní tým dostane pevnější mantinely, protože nám dorostla řada talentovaných juniorů a můžeme tak na výkony přitlačit. V hlavním mužském týmu by měli doplnit zkušené hráče mladíci a věřím, že se o šanci porvou a své místo na soupisce si vybojují a zaslouží,“ podotkl Cícha.

„Chceme vyhrávat zápasy aktivním stylem, chceme kontrolovat míček, vyhrávat souboje, hrát agresivní fyzický florbal. Proto jsme se zkusili domluvit na spolupráci i s Martinem Turkem ze Spartan Training Group Kolín. Věřím, že nám to přinese očekávaný posun a na hřišti tak budeme moci snáze realizovat naše myšlenky.“

V uplynulé sezoně přihlásil kolínský klub poprvé do ligových soutěží i družstvo přípravky, které pod vedením Šárky Lepší udělalo výrazný herní posun. Historický úspěch kolínských elévů vedených Eliškou Hadrovskou zastavila až koronavirová pandemie, ale ze získaných zkušeností budou nyní těžit i dvě družstva mladších žáků. Silně vypadá i soupiska starších žáků pod taktovkou Vlastimila Hypeše a Jaroslava Hlavatého. Vyškolit se podařilo i další trenéry, což by se mělo pozitivně odrazit na celkovém posunu klubu vzhůru.

Komplikovanou situaci s kolínskými halami už brzy vyřeší nová sportovní hala, na jejíž realizaci se Pitbullové významně podíleli. V současné chvíli nemá florbal v halách adekvátní prostor a tréninkové podmínky, rozměry školních hal zdaleka neodpovídají ligovým rozměrům, což se nepříznivě projevuje v zápasech i během tréninků. Navíc většinu domácích utkání je nutné odehrát v Týnci nad Labem, v Praze nebo ve Zruči nad Sázavou. Nová sportovní hala neutěšenou situaci pomůže vyřešit a je symbolické, že bude otevřena v roce oslav významného výročí klubu FBC Pitbulls Kolín.

„V roce 2021 budeme slavit 20 let od založení klubu. Chceme proto udělat maximum, aby kolínský florbal zářil, byli jsme atraktivním klubem i pro děti z okolí a šířili jsme dobré jméno Kolína,“ uzavřel předseda FBC Pitbulls Kolín.