Florbal TJ Kobylisy B - FBC Pitbulls Kolín 3:4pn

Mužský „A“ tým FBC Pitbulls Kolín se v prvním zápase postavil rezervě Kobylis. Oba soupeři se střetli už minulý rok, kdy to bylo jedno z mála utkání, které se stihlo odehrát ještě před koronavirovou pauzou. Loni se radoval pražský tým, ale Kolín tentokrát nechtěl podobné zaváhání připustit a chtěl vykročit pravou nohou za postupovým cílem. Vypjatý duel skončil v základní hrací době 3:3 a ke slovu tak přišly nájezdy. Kolínský gólman Mareš předváděl vynikající zákroky a když zachoval chladnou hlavu při zakončení Smejkal, slavili Pitbullové výhru na nájezdy.

FBC Pitbulls Kolín - Wizards SO Praha 10 B 7:6pn

I ve druhém utkání čekala Kolín rezerva pražského týmu, tentokrát Wizards. A utkání nabídlo opět infarktový průběh. Pitbullové do utkání vlétli a vyhráli první třetinu 3:0. Soupeř ovšem dokázal otočit, ale po perfektně zvládnuté hře bez gólmana Kolín srovnal a poslal zápas znovu do nájezdové loterie. Mareš v kolínské brance opět čaroval a když se znovu prosadil přesnou ranou Smejkal a krásným manévrem Chyba, tak i ve druhém utkání putoval prémiový bod do Kolína. Při svém debutu v ligovém utkání za A tým si připsal také jednu asistenci Marek Vácha.

„V prvním zápase jsme měli trochu pomalejší rozjezd a naopak ve druhém nás potrápila druhá třetina, kdy soupeř pozměnil taktiku. Vyzdvihl bych ale výborného týmového ducha a hlad po bodech. V kritických chvílích jsme udrželi chladnou hlavu, což ne vždy bylo zvykem. Potřebujeme také zapracovat na koncovce, občas se na góly dost natrápíme. Každopádně tým zdravě pulsuje a věřím, že výkony budou gradovat,“ uvedl kolínský trenér Petr Cícha.

Sestava: L. Mareš – T. Kukal, M. Reithar, V. Malínský, M. Brož - J. Dus, J. Janeček, M. Chyba, F. Pletka, M. Le Xuan, M. Vácha, J. Smejkal, P. Cícha.

Mužský rezervní tým FBC Pitbulls Kolín chce v nové sezoně hrát na čele soutěže a netají se i postupovými ambicemi. V týmu dostávají příležitost mladíci, kteří mohou růst vedle ostřílených borců.

FBC Pitbulls Kolín B - FBK Vosy Praha DDM P2 B 2:7

Ovšem v prvním zápase působil Kolín neslaně nemastně a zaslouženě prohrál 2:7 s rezervou FBK Vosy Praha DDM P2.

VŠSK MFF Praha - FBC Pitbulls Kolín B 5:7

V dalším zápase měli tedy Pitbullové co napravovat. První dvě třetiny byl ovšem soupeř VŠSK MFF PRAHA úspěšnější a do třetí třetiny vstupoval za stavu 4:2. Nicméně kolínští hráči v posledním dějství konečně zařadili vyšší rychlost a po pětigólové smršti se radovali z vítězství 7:5. Skvělým výkonem se blýskli zejména útočníci Humpolák a Novák, ale ve skvělém světle se představili také debutující Bekešský a Ševčík s Pangrácem.

Sestava: A. Moc – O. Bekešský, D. Tran Chi, L. Hlavatý, D. Tvrdý – L. Kloc, T. Humpolák, V. Ševčík, P. Pangrác, T. Špinka, J. Čarnogurský, P. Novák.

(Martin Le Xuan)