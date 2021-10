Na závěr své zápasy odehrály i oba týmy elévů. Ti si své zápasy náramně užili a i přes výhry, i prohry, to byl velmi slušný start do nové sezony a diváci se mohou těšit na další nálož kvalitního florbalu.

Juniory čekaly zápasy proti Kutné Hoře a proti pražskému Texasu. Proti Kutné Hoře junioři neodehráli dobrý zápas a svému rivalovi podlehli. Proti Texasu se už dostali junioři do herní pohody a dokázali zvítězit a získat první body do tabulky. Dorostenci bohužel ze svých zápasů body nevydolovali.

Mužský B tým odjel o víkendu na svůj zápas do Benátek nad Jizerou, kde dokázal s přehledem porazit Kostomlaty 10:5. Mužský A tým na předchozím turnaji vybojoval jednu přesvědčivou výhru a jednou těsně prohrál. Stejnou bilancí se mohou pochlubit i dorostenky. Ženy také jednou prohrály a jednou vybojovaly výhru po samostatných nájezdech.

„Jsme rádi, že se nám povedlo konečně spustit také tréninky minipřípravky a začít spolupráci i se školkami. Rádi bychom spolupráci se školami a školami ještě prohloubili, pokud by měl například někdo zájem o rozjezd florbalových tříd. Věříme, že letos také koronavirová situace dovolí pořádat meziškolní turnaje, které většinou zastřešujeme, a že se vše uskuteční v krásném prostředí nové haly v Borkách,“ uvedl Jindřich Smejkal, místopředseda kolínských Pitbullů.

Zároveň florbalový klub FBC Pitbulls Kolín pořádání celoroční nábor hráčů a hráček do všech kategorií. Nově jsou také spuštěné tréninky minipřípravky pro nejmenší.

A kdy se můžete těšit na kolínské florbalisty? Dorostenci pořádají v hale v Borkách turnaj už v sobotu 9. října a dorostenky hned druhý den 10. října. Mužský B tým se doma představí 23. října a juniorky 24. října. Domácí říjnový program potom uzavřou ženy 30. října a mužský A tým 31. října. Více informací o přesných časech se můžete dozvědět na facebookových stránkách facebook.com/fbckolin. Kromě kolínských družstev se představí i řada dalších skvělých týmů, takže neváhejte do haly dorazit, během takřka celodenního programu bude k vidění vždy spousta skvělých zápasů.

„Na stavbě nové haly jsme s městem velmi intenzivně spolupracovali. Asi dokonce intenzivněji, než si většina veřejnosti vůbec umí představit, protože vyladit všechny detaily a zdolat všechny překážky byla velká výzva. Ale z tréninků v nové hale jsme nadšení, konečně žijeme svůj sen. A tou pravou třešničkou budou domácí zápasy. Letos slavíme 20 let od založení a nemohli jsme si přát lepší dárek, než konečně po dvou dekádách se představit doma před přáteli, kamarády, rodiči a fanoušky. Zveme proto všechny do nádherného sportovního chrámu v Borkách, přijďte se podívat na dramatické florbalové zápasy a nechte se unášet tímto dynamickým sportem,“ řekl Petr Cícha, předseda florbalového klubu FBC Pitbulls Kolín.

Do ligových soutěží už naskočila většina družstev florbalového klubu FBC Pitbulls Kolín a na programu budou i první domácí zápasy v nové hale.

