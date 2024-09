/FOTOGALERIE/ Florbalová sezóna se naplno rozjela a vydařený vstup do nového ročníku zažili především kolínští muži a dorostenky. Naopak druhý mužským tým zaostal za očekáváním a na lepší výsledky jistě mysleli i starší žáci.

PH a SČ liga mužů

FBC Pitbulls Kolín – VŠSK MFF Praha 4:0

Mužský tým FBC Pitbulls Kolín po předchozích nepovedených ročnících cílí na postup, a vstup do sezóny tak byl velmi důležitý.

V prvním zápase s VŠSK MFF Praha byla ale znát určitá nervozita a stav utkání se dlouho neměnil. Až na začátku druhé třetiny se prosadil kolínský Štípek a na 2:0 zvyšoval minutu před druhou pauzou Malínský.

Závěr zápasu přinesl ještě drama. Nejdříve nebyl uznána branka Petrovi Novotnému, kolínské posile ze Superligy, a následně vychytal nájezd pražského týmu Lukáš Mareš. Pitbullové vzápětí přidali pojistku, když se poprvé v mužskému „A“ týmu prosadil nadějný junior Šimon Svrčina, a na konečných 4:0 pro Kolín pečetil znovu Štípek.

Florbal Team Sokol Nebušice – FBC Pitbulls Kolín 5:9

Druhé utkání nabídlo velmi dramatický souboj dvou týmů, které se potkávaly v uplynulé sezóně ve vyšší soutěži.

Lépe do zápasu vstoupily Nebušice, ale Kolín ještě do přestávky skóre otočil. Ve druhé třetině se zdálo, že se skóre bude přelévat ze strany na stranu, ale druhá polovina patřila Kolínu, který odskočil o dvě branky na 6:4. V závěrečné části Pitbullové své vedení pojistili a připsali si důležité body za výhru 9:5.

PH a SČ soutěž mužů

Mužský „B“ tým nesehrál dobrý turnaj.

IBK Tajula – FBC Pitbulls Kolín B 7:4

V prvním utkání po individuálních chybách soupeř rychle vedl 3:0 a důrazem na pevnou obranu a rychlé brejky nedovolil Kolínu vrátit se do zápasu.

FBC Pitbulls Kolín B – FBC Kutná Hora C 4:7

V druhém utkání v souboji rezervních týmů se na obou stranách představilo několik posil z vyšších soutěží, ale Kutná Hora nekompromisně trestala chyby v kolínské hře a došla si pro vítězství na domácí palubovce.

„Pozitivem turnaje tak alespoň bylo, že se poprvé v mužích prosadil junior Dominik Svoboda, který ukázal svůj potenciál i mezi dospělými,“ řekl Petr Cícha, předseda FBC Pitbulls Kolín.

2. liga dorostenek

Panthers Praha – FBC Pitbulls Kolín: Pitbullky 4:5

Nad formou kolínských dorostenek visel před prvním ligovým kolem lehký otazník, ale zápasy ukázaly řadu důvodů k optimismu.

V předcházející sezóně skončily dorostenky Panthers Praha o pár bodů nad Kolínem a všechny tři vzájemné zápasy o branku nebo o dvě pražský tým vyhrál. Očekávalo se tak znovu vyrovnané utkání, ale Pitbullky měly velkou chuť sérii prolomit a vstoupit dobře do nového ročníku. To se podařilo na výbornou.

V první třetině se prosadila kolínská opora reprezentačních výběrů Michaela Bartošová a ve druhé třetině dvakrát fantasticky udeřila Barbora Skalníková, navzdory poměrně krátké herní praxi, a branku si připsaly i Barbora Kukalová a Veronika Procházková.

Pantherky sice v závěru druhé třetiny a ve třetí části výsledek korigovaly, ale když Markéta Nečesaná zneškodnila i nájezd, slavil Kolín výhru 5:4.

FBC Pitbulls Kolín: Pitbullky – FbŠ Bohemians B 4:2

Rezerva pražských Bohemians byla v minulé sezóně postrachem všech soupeřů a soutěž vyhrála.

Před utkáním tak měly Pitbullky zdraví respekt, ale do zápasu vtrhly zcela neohroženě. Bohemians přes léto přeci jen trochu obměnily soupisku a na průběhu utkání to bylo znát.

Kolínské hráčky se v první třetině prosadily hned třikrát, Bohemians sice našly sílu odpovědět a druhá třetina patřila jim, ale chvíli před koncem pečetila Kukalová na konečných 4:2 pro Kolín.

„Dvě výhry na úvod jsou skvělé a holky zaslouží pochvalu. Ale zároveň to není důvod k nějakému uspokojení, stále máme rezervy. Věřím, že dobré zápasy budou tím správným impulsem do dalších tréninků a že to třeba naláká i nová děvčata, aby u nás začala s florbalem,“ dodal Petr Cícha.

Liga starších žáků

Starší žáci si v uplynulé sezóně nasadili laťku poměrně vysoko, ale zároveň řada hráčů přešla už do dorostu a bylo tedy otázkou, jaké výkony předvede omlazený kádr.

FBC Pitbulls Kolín (zlatí) – Prague Tigers 4:5

V prvním zápase se zdálo, že si Kolín dokráčí pro vydřenou výhru. Ještě půl minuty před koncem vedl o jednu branku, ale po divokém závěru se nakonec radovali pražští Tigers.

FBC Kutná Hora (černí) – FBC Pitbulls Kolín (zlatí) 4:6

Ve druhém utkání čekala Kolín domácí Kutná Hora a Pitbullové se na tento zápas výborně připravili a zkušeně vyhráli 6:4.

Floorball Club FALCON black – FBC Pitbulls Kolín (zlatí) 8:4

Zamotané výsledky ve skupinách nakonec Kolín poslaly do souboje o třetí místo, kde se radovali Falconi.

Přebor starších žáků

Druhý tým starších žáků nastoupil v přeboru v nejvyšším výkonnostním koši a ani domácí prostředí krásné haly v Borkách nepomohlo k bodům.

„Pro méně zkušený tým je to cenná zkušenost, že je potřeba přidat, pokud chtějí pomýšlet na návrat do prvního koše,“ podotkl Petr Cícha.

FAT PIPE Traverza Mukařov – FBC Pitbulls Kolín (modří) 7:0

FBC Pitbulls Kolín (modří) – Wizards SO Praha 10 „B“ 1:9

ACEMA Sparta Praha BARR – FBC Pitbulls Kolín (modří) 6:3

O nadcházejícím víkendu čekají další těžké zápasy dorostence v Mladé Boleslavi ve 2. dorostenecké lize a v ligových zápasech se představí také všechny tři kolínské týmy mladších žáků.

„A“ tým mladších žáků odstartuje sezónu v Kladně, „B“ tým se představí v sobotu v domácí hale v Borkách a v Borkách čekají zápasy i mladší žáky 3+1 v neděli 29. září.

Všichni fanoušci jsou do Borků srdečně zváni.

(René Volf)