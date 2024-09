Mužskému A týmu se v uplynulých sezonách příliš nedařilo a spadl z divize až do regionálních soutěží. „Hlavní mužský tým by měl být výkladní skříní a ozdobou klubu, což se v uplynulých sezonách úplně nedělo. Ale vzali jsme to jako možnost restartu a příležitost odrazit se ode dna. Přivedli jsme zpět našeho odchovance Petra Novotného a v týmu máme i Jaromíra Lisu, dohromady mají odehráno téměř pět set zápasů v superlize a první lize s průměrem kanadského bodu na zápas. Kromě ofenzivní síly jsou pro nás oba i velkou posilou v budování týmu, protože fungují zároveň jako hrající trenéři a my můžeme čerpat z jejich bohatých zkušeností,“ řekl Petr Cícha, předseda FBC Pitbulls Kolín.

Mužskému rezervnímu týmu o pouhé dva body utekl v uplynulé sezoně postup do vyšší soutěže. Boj o přední příčky se očekává i letos, ale hlavním cílem je stabilizovat kádr a dát příležitost snaživým juniorům.

„Mrzí nás situace u žen. Ve třetí lize jsme předváděli solidní výkony, a dokonce nám byl nabídnut postup do druhé ligy. Bohužel i přes tento potenciál se některé dívky rozhodly trochu zvláštně zkusit štěstí jinde a do letošní sezony jsme tak byli nuceni ženy nepřihlásit. Ale věřím, že roční pauza nám pomůže vše nastavit a složit nový tým, abychom po odmlce byli opět konkurenceschopní,“ uvedl Cícha. „Věříme, že radost nám bude dělat tým dorostenek, kde máme řadu nadšených a poctivě makajících hráček, včetně reprezentantky Michaely Bartošové.“

Velká výzva letos čeká juniory a dorostence, kteří postoupili do druhé ligy. A laťku v uplynulé sezoně nastavili vysoko i starší žáci, takže omlazený tým bude muset letos zabrat, aby standard uplynulých měsíců minimálně udržel. A tým starších žáků začne v lize ve čtvrtém výkonnostním koši ze sedmi košů, B tým čeká začátek v prvním koši z celkem čtyř košů.

V mladších žácích má klub FBC Pitbulls Kolín přihlášená celkem tři družstva, v elévech dva týmy a v přípravce jeden. Navíc probíhají i tréninky minipřípravky, která ale ještě nehraje ligové soutěže.

„Pokud chcete s florbalem začít a nebo už máte nějaké zkušenosti a chcete se zlepšit, máme dveře otevřené všem florbalovým nadšencům. Od nejmenších po největší, od dívek po kluky. Stačí přijít na libovolný trénink dané kategorie a zkusit si s námi zatrénovat. Takhle jednoduché to je,“ podotkl kolínský předseda. „Navíc řada tréninků probíhá v krásné hale v Borkách, kde hrajeme i většinu domácích zápasů. A vybrané kategorie se mohou těšit, že znovu vyrazíme 1. ledna do Švédska na jeden z největších světových turnajů Gothia Innebandy Cup, což je nezapomenutelný zážitek a cenná zkušenost,“ dodal Petr Cícha.