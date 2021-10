Ženský tým poměřil ve Stochově síly s rezervou pražských Panthers. Vstup do zápasu se nepodařil a nervozita na hokejkách se projevila i na několika lacině inkasovaných gólů. Od druhé třetiny Pitbullky ale určovaly tempo hry a vytvářely si spoustu šancí. Bohužel na body to nakonec nestačilo a výhru 4:2 slavil soupeř.

Ve druhém zápase čekal Kolín sebevědomý Mělník. Kolínské hráčky ale postupně utahovaly šrouby a zúročily svoji převahu a slavily po výborném týmovém výkonu jednoznačné vítězství 10:3.

Dorostenky se představily v nové kolínské hale v Borkách a turnaj oslavily gólovými přestřelkami a skvostnými výkony.

První zápas vyhrály s přehledem a nasázely Prague Tigers Nehvizdy 17 gólů. I druhé utkání proti TEXAS LONGHORNS DDM P6 se kolínským hráčkám vydařilo a po výhře 11:6 přišel i posun na první místo tabulky.

Dorostenci před domácí kulisou sehráli dva výborné zápasy. První utkání proti rezervě Tatranu Střešovice, vedoucímu celku, bylo sice vyrovnané a napínavé do posledních sekund, ale nakonec se radoval soupeř po výhře 7:5. Druhý zápas proti rezervě Black Angels byl ještě o kousek lepší a Pitbullové slavili po řadě krásných akcí vítězství 8:4.

Junioři chtěli navázat na výkon proti Texasu z minulého kola a vybojovat další body do tabulky. Do utkání s Benešovem nastoupili výborně a ještě ve třetí třetině vedli, nicméně Benešov dokázal otočit zápas a junioři už jen vyrovnávali při hře bez gólmana v čase 59:18. Zápas šel do nájezdů, kde i přes dva proměnné nájezdy kolínští hráči padli.

Do utkání s rezervou Bohemians vstoupili junioři nešťastně a v první třetině prohrávali 0:2. Ale po skvělém výkonu ve zbytku zápasu už kolínští mladíci neinkasovali a k tomu dokázali vstřelit dva góly. Zápas tak šel opět do nájezdů, kde byl Kolín znovu o kousek horší a z obou zápasů si tudíž odvezl pouhé dva body za remízy po základní hrací době.

Starší žáci zatím trochu zaostávají za svým potenciálem a z posledního turnaje přivezli jednu výhru a dvě prohry.

Naopak mladším žákům a elévům se daří. Mladší žáci (5+1) dvakrát vyhráli a jednou prohráli. Mladší žáci (3+1) sice své zápasy prohráli, ale jedná se o velmi mladý tým, který navíc nastupuje v nejvyšším výkonnostním koši.

Elévové vybojovali na posledním turnaji hned tři výhry ze čtyř zápasů a to naskočili do druhého výkonnostního koše z devíti. Nenechalo se zahanbit ani druhé družstvo nováčků, kteří přivezli dvě výhry a jednu remízu.

O tomto víkendu čekají domácí zápasy muže a juniorky. V sobotu se v nové hale v Borkách představí mužský B tým od 13:40 hodin a 17:10 hodin a v neděli od 10:10 hodin a 13:40 hodin juniorky. Mladší žáky čekají turnaje v Kunraticích a v Dobříši.