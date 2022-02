Dlouho to vypadalo, že by utkání mohlo dojít do prodloužení. Ani jeden z týmů se tomu druhému výrazněji ve skóre nevzdálil. S tím se však nechtěl smířit Filip Novotný, který se sice střelecky trápil, v závěru se však stal hrdinou Polabského derby. Minutu a půl před koncem za stavu 80:80 během krátké chvíle proměnil dvě trojky.