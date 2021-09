Oba týmy mají rozdílný vstup do sezony. Zatímco Kolín v úvodním kole doma nestačil na Nymburk, když prohrál rozdílem pouhých pěti bodů 86:91, výběr trenéra Skibniewskiho zvítězil na domácí palubovce proti nováčkovi z Jindřichova Hradce 100:92.

„Po vyrovnané domácí bitvě s Nymburkem, kterou jsme mohli dotáhnout do zdárného konce, se teď již plně soustředíme na utkání v Olomouci, kde chceme jednoznačně uspět,“ hlásí kolínský asistent Filip Rytina.

Před pár dny se proti sobě postavili v utkání o umístění ve Federálním poháru a o bod vyhrál Kolín. To už je ale minulost. Nyní se jedná o jinou soutěž a pořadatelství si oba celky vymění. Basketbalisté Kolína ve druhém kole Kooperativa NBL zavítají ve středu na palubovku Olomoucka.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.