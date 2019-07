„Hráčská základna nám stále roste, z čehož máme obrovskou radost. Proto jsme se rozhodli přihlásit do nového ligového ročníku celkem 12 družstev. Ovšem jako mladý sport se stále ještě potýkáme s nedostatkem trenérů, protože většina vedle trénování stále ještě aktivně hraje. Ale ve spolupráci s Českým florbalem se snažíme vzdělávat nové trenéry a zdá se, že jsme na dobré cestě. Ovšem hlavní komplikací a zásadním problémem je pro nás tragická situace s kolínskými halami,“ řekl kolínský předseda Petr Cícha.

„Muži museli v minulé sezóně jezdit i na tréninky do Chlumce nad Cidlinou, kde také hráli ligu. Do toho jsme na ‚domácí‘ turnaje dalších kategorií museli jezdit do Týnce nebo Zruče nad Sázavou. Navíc prakticky žádná kategorie nám netrénuje v odpovídající hale. Považuji za malý zázrak, kam až se nám v těchto podmínkách podařilo dostat,“ dodal.

V mužských soutěžích nastoupí A tým v celostátní divizi a po předchozí nepovedené sezóně je cílem vrátit se na vlnu ofenzivního florbalu. Ovšem v divizi nastala řada změn, včetně nového přerozdělení soutěže a úpravy hracího systému, takže bude zajímavé sledovat, jak se změny projeví. V B týmu by měli dostat ještě větší roli junioři, kteří tak mohou udělat krok do mužské soutěže a zabojovat při dobrých výsledcích i o případné místo v A týmu. Junioři zároveň postoupili do 2. juniorské ligy, takže budou mít prostor předvést své kvality na více frontách.

Ženy vyhrály speciální ligu se 3 hráčkami v poli, ale soutěž letos nebyla otevřena, takže se ženy představí v klasické 3. lize. Nově je přihlášeno družstvo juniorek, které by mělo být postaveno kolem jádra z předchozího úspěšného týmu dorostenek. Zároveň dorostenky budou moci startovat v lize se třemi hráčkami v poli, která je divácky atraktivní a zajímavá i pro individuální herní růst.

Dorostenci po sestupu ze 2. ligy mohou v nižší soutěži ukázat svůj potenciál. Další herní růst a posun se očekává od týmu starších žáků i od dvou družstev mladších žáků. U elévů bude důraz tradičně především na nadšení ze hry a dobrý pocit z tréninků i zápasů, podobně jako u nově založeného družstva přípravky.

Petr Cícha