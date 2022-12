„Domácích hráčů k tomuto utkání nastoupilo snad čtrnáct, to však často nemusí být výhodou. Každopádně jsme začali dobře, měli míč více v držení a postupnými útoky se dostávali do šancí. Bohužel domácí z naší chyby a jejich v podstatě první šance dokázali skórovat, následně jsme obdrželi další branku a hra se plně vyrovnala. Nám se vůbec nedařilo a soupeř byl houževnatý. V závěru poločasu jsme se přeci jen dostali do velké šance, ale po dvou tyčkách a netrefené prázdné brance jsme nedokázali míč dostat do sítě. Nepovedený poločas jsme ukončili opět špatnou rozehrou před naší brankou a domácí v pohodě navýšili skóre,“ uvedl hrající trenér Michal Škopek.