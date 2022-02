Kolínský tým sice v obou letošním duelech nad Opavou zvítězil, tentokrát do vzájemného duelu jako favorit nepůjde.

Hokejovou reprezentaci žen zásoboval Kolín, začínala tam i vlajkonoška Mills

Medvědům se v posledním utkání nedařilo, když ve čtvrtfinále Českého poháru podlehli Brnu na jeho palubovce rozdílem třídy. Naopak Opava se herně zvedla, nejdříve postoupila do Final 4 Českého poháru, když porazila Děčín a v Kooperativa NBL si odvezla výhru z brněnské palubovky.

„Opava si vítězstvím v Brně uhájila druhé místo v tabulce, jejich hra se pod zaskakujícím trenérem Kryštofem Vlčkem zvedá zápas od zápasu. Každopádně my už jsme v této sezoně v Opavě zvítězili a uděláme vše pro to, abychom to zopakovali,“ uvedl kolínský asistent Filip rytina.

Hru Opavy diriguje reprezentační rozehrávač Jakub Šiřina spolu s Radovanem Kouřilem a po zranění vracející se Radim Klečka. Na perimetru najdeme především ostrostřelce zpoza tříbodové oblouku Švandrlíka s Jurečkou a Slavíkem. Pod košem operuje nová opavská posila, 221 cm vysoký Markusson, Martin Gniadek, Filip Zbránek a Miroslav Kvapil.

Nad sestavou Kolína visí otazník, ústřední rozehrávač Adam Číž a křídelní útočník Filip Novotný mají totiž zranění v dolní polovině těla a jejich start je nejistý.

„Uvidíme, v jaké sestavě nastoupíme, ale i tak chceme bojovat o vítězství,“ hlásí Filip Rytina.

Volejbalová European Golden League bude koncem května na Klimešce