„Spíš jsem nominaci neočekával. Moje výkony v ligové soutěži nebyly špatné, ale že bych si řekl, tohle je reprezentační forma, to zase ne. Ale z důvodu zranění několika klíčových hráčů na mé pozici přišla řada na mě,“ uvedl Michal Mareš.

V poslední době došlo v reprezentaci k větší obměně hráčů a výraznějšímu omlazení. Právě z tohoto důvodu nominaci neočekával.

„I když jsem v reprezentaci byl několikrát, nikdy jsem neměl moc možnost zasáhnout do hry. Takže mi přijde logické, že trenér dá radši šanci mladým talentům, než mě, téměř třicetiletému,“ podotkl.

V reprezentaci se potká s několika bývalými spoluhráči z USK Praha, třeba Ondřejem Sehnalem, nebo Petrem Šafarčíkem.

„Na oba se těším, s oběma jsem na USK strávil hodně let, takže si vždycky máme říct,“ zdůraznil.

Druhým reprezentujícím Medvědem je Jakub Petráš, který nastoupí za Slovensko proti Srbsku.

„Reprezentovat je pocta. Asi není na místě se ptát, jestli dát raději přednost odpočinku nebo reprezentaci. Přece jen je to něco, co vám není jen tak dané a musíte si to nějak vybojovat a zasloužit,“ řekl kolínský pivot.

Jakub Petráš se bude o body rvát proti jedněm z nejlepším basketbalistům. Hráči Srbska patří mezi nejlepší na světě.

„Jejich nominaci jsem sledoval. Mají víc klíčových hráčů zraněných nebo mimo hru. Takže sestava je také trošku obměněná, ale určitě to nebude zápas z kategorie jednoduchých. Budeme muset hrát velmi s rozumem, jestli chceme pomýšlet na nějaký dobrý výsledek. Bude to vyžadovat naši plnou koncentraci po celých čtyřicet minut. Důležité bude, abychom ubránili jejich hlavní tahouny a nedovolili jim dávat koše zadarmo,“ má plán na soupeře.

