Víc než o samotném utkání se bude ještě hodně dlouho hovořit o situaci z 19. minuty. V přerušené hře udeřil Dunans pěstí domácího Pekárka.

„Předcházel tomu náš útok, já postavil clonu na protihráče, neúmyslně jsem ho trefil, ale nebylo to nic nesportovního. Co udělal Dunans, to bylo to poslední, co jsem čekal. Byl jsem v šoku. Vůbec jsem to nečekal, že by něco takového mohl udělat. Doufám, že si do konce sezony už nezahraje,“ popsal v televizním rozhovoru inkriminovanou situaci jeden z aktérů David Pekárek.

Z této boxerské vložky ale neodešel s čistým štítem ani Kolín. Adam Číž totiž opustil lavičku domácích, což jako střídající hráč nesmí. Podle pravidel byl taktéž vyloučený.

Oba týmy se tak musely obejít bez svých klíčových hráčů. Lépe se s touto situací vyrovnali Medvědi.

Zápas byl od začátku ofenzivně laděný, vždyť oba celky zaznamenaly za poločas víc jak padesát bodů. Kolín střelecky táhl především Pekárek, který jako střídající hráč vyprodukoval za první dvě čtvrtiny třiadvacet bodů.

Po změně stran se mu už moc nedařilo. Možná se na něm podepsal inkasovaný pravý hák od bijce Dunanse.

Zastoupili ho ale jiní, hlavně talentovaný Novotný a bojovník Skinner. Když se k nim přidal ještě nestárnoucí Jelínek, vedl Kolín na začátku 29. minuty o sedmnáct bodů.

Zdálo se být o osudu utkání rozhodnuto. Pardubice však ještě zmobilizovaly síly a postupně náskok soupeře stahovaly. Šest minut před koncem se dotáhly na rozdíl pěti bodů. Medvědi ale drama nepřipustili. Mírný náskok udrželi až do konce.

V Pardubicích už tak ve čtvrtek mohou rozhodnout o postupu do semifinále Kooperativa NBL.

Body: Pekárek 23, Novotný 20, Skinner 19, Jelínek 12, Wallace 10, Torreborre 6, Petráš 5, Machač 4, Číž 2, Křivánek 2 – Vyoral 22, Potoček 16, Svoboda 14, Švrdlík 12, Burnett 11, Dunans 9, Škranc 5, Merešš 4, Slanina 2. Rozhodčí: Baloun, Kučírek, Salvetr. Střelba 2 body: 25/44:21/42. Trojky: 13/30:11/25. TH: 14/22:20/27. Průběh: 24:26, 54:52, 82:71. Stav série: 2:0.