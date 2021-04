Pro Medvědy to bude druhé utkání po návratu z karantény. První prohráli na palubovce Brna rozdílem 7 bodů. O 7 bodů ztratily své domácí utkání i Pardubice s Opavou.

„Do Pardubic jedeme s jasným cílem a to zvítězit. Chceme napravit dojem z posledního utkání v Brně, kde jsme sice dominovali na útočném doskoku, ovšem nedařilo se nám proměňovat tříbodové střely, na kterých je naše hra v útoku primárně založena,“ uvedl kolínský asistent Filip Rytina.

Oba týmy se v letošní sezoně utkaly čtyřikrát, lepší bilanci má Kolín, který i díky pohárové výhře vede 3:1.

„Hodně důležitý bude samotný vstup do zápasu, protože na začátku se nastavuje tempo. Potřebujeme do zápasu vletět naplno hned od první minuty, ne do něj naskakovat až postupem času. Myslím si, že půjde o dost podobné utkání, jako byla ta předchozí,“ řekl trenér Pardubic Adam Konvalinka.

„My se budeme snažit hrát rychle, naopak Kolín se bude snažit hrát ve svém tempu, využívat svoje silné zbraně Adama Číže s Lee Skinnerem, spoléhat na střelbu z dálky. Naším cílem bude vyvíjet tlak na hráče soupeře, aby neměli dost prostoru pro svoji hru. Také budeme chtít sbírat útočné doskoky. Každopádně čekám vyrovnaný zápas, rozhodující bude, kdo do toho půjde víc po hlavě,“ dodal Adam Konvalinka.