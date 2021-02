„Získat dosud nejcennější medaili po klub je samozřejmě krásný pocit, ale pořád to je semifinále a užijeme si to až po odehrání finále. Je to ale výborná chvíle i pro mě, o to potěšitelnější, že jsem generálním manažerem i trenérem. Takový úspěch od nás před soutěží nikdo nečekal,“ uvedl trenér Kolína Miroslav Sodoma.

„V lize jsme byli tipování na desátou až dvanáctou pozici, ale já věřím, že to ještě posuneme dál i v NBL,“ dodal.

„Je to hodně hořké. Neměli jsme koncentraci po celý zápas. Sice jsme se s Kolínem drželi, ale oproti čtvrtfinále jsme z pohledu koncentrace byli úplně jiné družstvo,“ posteskl si trenér Pardubic Adam Konvalinka.

Zápas se lámal pět minut před koncem. Kolín prohrával o sedm bodů 66:73, závěr ale zvládl skvěle. Především díky Jelínkovi, který proměňoval střely z dálky i zpod koše.

„Kdo nás sleduje, ví, že vždy když jsme byli v nějaké herní krizi, pokaždé se někdo našel, kdo to pozvedne, a to je výhoda tohoto týmu. Tentokrát nás posunul do finále Jirka Jelínek,“ podotkl Sodoma.

Pardubice si v utkání hodně pomáhaly clonou, s tím si ale Kolín dokázal také poradit.

„Pokud jde o přebírání našich clon Pardubicemi, nevadilo nám a dopravili jsme míče, kam jsme chtěli. Spíš nás zastavila naše horší střelba, která byla otevřená, ale trojky jsme měli 31 procent, přičemž je míváme kolem 38. I tak jsme se s tím vypořádali. Když šly Pardubice přes nás, tak jsem se určitě obával, protože se bojím, i když vedeme o třicet. Bojím se pořád a jsem tím známý. Něco jsme si ale řekli a kluci to v závěru zahráli zkušeně a výborně,“ potěšilo Sodomu.

„Když jsme se dostali k obratu, chytil se Kolínu Jelínek. My jsme se do něj pořád snažili hrát pick-and-rolly, aby se vyfauloval, protože jsme doufali, že nás nebude rychlostně stíhat, nakonec to ale právě on rozhodl. My od něj museli pomáhat na kolínský pick-and-roll se Skinnerem a už tam chyběl šestý borec, který by to ”dotočil“. Pokud jde o přebírání kolínských clon, v zásadě jsme se drželi plánu, ale nechali jsme Kolínu strašně moc útočných doskoků a druhých šancí i otevřených střel z trojky. A tohle nás pak stálo strašně sil,“ konstatoval Adam Konvalinka.

Basketbalisté Kolína mají v letošní sezoně první jistou medaili. Díky postupu do finále Českého poháru si na krk pověsí minimálně stříbrnou. Oni ale chtějí zlatou. Dosáhnou na ní proti favorizovanému Nymburku?

Utkání ve sportovním centru v Nymburce začíná před kamerami České televize v 19 hodin.

Body: Skinner 20, Novotný 19, Číž 16, Jelínek 14, Křivánek 5, Wallace 5, Machač 5, Petráš 2 – Vyoral 19, Dunans 14, Švrdlík 13, Slanina 12, Heřman 8, Potoček 5, Svoboda 5, Škranc 4, Tkadlec 2. Rozhodčí: Matějek, Baloun, Vošáhlík. Střelba 2 body: 39/15:46/22. Trojky: 35/11:27/6. TH: 33/23:23/20. Doskoky: 47:50. Chyby: 4:10. Průběh: 23:19, 44:39, 60:58.