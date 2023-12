Podle úvodu utkání by málokdo hádal, že zrovna tento zápas bude pro volejbalisty Kolína dramatem. Byť nakonec se šťastným bodovým koncem. V dalším zápase nadstavbové části první ligy vyhrál Kolín v domácím prostředí nad pražským týmem MFF UK.

Z volejbalového utkání první ligy mužů Kolín - Blue Ostrava (0:3) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Volejbal Kolín - MFF UK Praha 3:2 (14,-25,-23, 19,11)

První set proti univerzitnímu týmu matematicko-fyzikální fakulty, aktuálně poslednímu družstvu tabulky první volejbalové ligy, byl jasně v kolínské režii. Domácí tým nedovolil soupeři nic, kromě nevynucených chyb. Zlom přišel na konci vyrovnané druhé sady, kdy Kolín chybně nebo málo tvrdě útočil, naopak hostům se rozehrál jejich blokař - jeden z mála úspěšných útočníků. Matematici srovnali na 1:1. Jenže podobně bezzubý byl Kolín i ve třetí, nakonec prohrané sadě, přestože vedl o pět bodů při podání Šotoly. Do čtvrtého setu pražský trenér zamíchal sestavou, nejlepšího blokaře poslal na post univerzála, a to se nevyplatilo. Jeho tým to paradoxně trochu rozhodilo, Kolín se chytil a srovnal. V tie-breaku už nedal hostům šanci a došel si pro dva cenné body.

Nejtrestanějším hráčem byl Procházka. Dostal sedm žlutých a dvě červené karty

„Nakonec jsem kluky musel v šatně pochválit, že to nevzdali. Někdy i takového vydřené vítězství je z hlediska morálky týmu cennější než jasná výhra 3:0,“ řekl po zápase kolínský trenér Miroslav Šotola.

Kolín se nyní dostal na páté místo osmičlenné tabulky druhé části první ligy. V pátek ho čeká bitva na palubovce béčka extraligových Lvů Praha, týmu, na nějž Kolín ztrácí jeden bod. V sobotu pak Kolín sehraje další domácí zápas, od 19 hodin v Městské hale v Borkách proti Plzni.