Zápas Kolína s týmem z druhé příčky a ambicemi na postup do divizní soutěže byl od prvních minut hraný ve vysokém tempu. Hrstka diváků mohla vidět skutečně kvalitní futsal. Hrálo se velmi takticky, přesto svižně.

„Měli jsme dvě gólové šance, tyč ani střela Slezáka se neujala. Oba soupeři pozorně bránili a rychle útočili. Po jednom takovém útoku se přeci jen v šesté minutě otevřelo skóre, když hostující brejk byl úspěšný. Nám se podařilo vyrovnat, následně jít do vedení, ale soupeř do poločasu vyrovnal. Spravedlivý poločasový výsledek sliboval velké drama. A to se skutečně konalo,“ uvedl trenér Michal Škopek.

„Nám se podařilo postupně krásnými akcemi a především čtyřmi góly v zápase našeho kapitána Slezáka odskočit hostům na rozdíl tří branek. Druhou půlku poločasu hosté hráli power-play, přitlačili nás, ale nám se nepodařilo snad ze šesti pokusů skórovat do prázdné branky a rozhodnout tak o zápase. Soupeř se přeci jen dočkal snížení z dobře hrané přesilovky, ale pak jsme vlastní nepozorností nabídli hostům další snížení a během dalších vteřin jsme si dali dokonce vlastní gól. To vše se odehrálo během jedné minuty. Z třígólového náskoku zde byla deset vteřin před koncem zápasu jen remíza. Hosté se radovali jako děti. Pokyn pro Slezáka, který se ujal rozehry na půlce hřiště, byl zkusit se prokličkovat a dojít si pro faul, protože soupeř měl již více než pět akumulovaných faulů. Tento plán se sice nepovedl, ale Slezák alespoň vystřelil a hostující bek jeho pokus nesmyslně vyrazil loktem ruky. Rozhodčí tak nařídili trestný kop, který Lytvyněnko tři vteřiny před koncem hracího času chladnokrevně proměnil. Všechny body tak zaslouženě zůstaly doma a soupeř odjel neskutečně zklamaný s prázdnou,“ dodal Michal Škopek.

Další utkání hraje Kolín opět doma. V pátek od 19.15 hodin přivítá v hale SOŠ a SOU (bývalý Stap) stavební druhé Kralupy.