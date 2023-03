Tři výhry, jedna remíza a pět porážek. Taková je bilance basketbalových týmů z Kolína v dalším kole svých soutěží.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

U11 mladší minižáci – Přípravná soutěž

BC Kolín – BC Benešov 29:36

Střelci: Kaprálek L. 6, Holata V. 6, Hamták J. 5, Vondráček P. 5, Yarmolenko D. 3, Chobot M. 2, Ščadej E. 2.

BC Kolín – BC Benešov 36:38

Střelci: Kaprálek L. 15, Vondráček P. 13, Pavlas A. 4, Hamták J. 2, Chobot M. 1, Holata V. 1.

„Velmi vyrovnaná a pro nás velmi prospěšná utkání. Musíme se naučit hrát i pod tlakem a vyrovnané koncovky k tomu patří. Co se týče bojovnosti, tak musím říct, že v tomto jsme udělali obrovský pokrok a všichni hráči na hřišti už ví, jak mají stát v obraně a snaží se vše dělat v rychlosti. V tomto směru jsme udělali velký pokrok. Stejně jako v individuálních činnostech jednotlivce. Za mě obrovská pochvala pro všechny kluky,“ uvedl trenér David Machač.

Konec oslav a zpět do práce. Medvědi hostí Pardubice

U15 starší žákyně – Žákovská liga

BC Kolín – BK Mohelnice 65:33

„ Zápas byl od začátku v naší režii. Výkon nebyl vyloženě špatný, ale neodpovídal našim kvalitám. V tomto zápase vynikala Leontýna Losmanová, která se nám postupně vypracovává na pivotmanskou pozici,“ řekl a trenérka Tereza Švachová.

Střelci: Losmanová L. 18, Bártlová N. 15, Hoznauerová L. 14, Šibravová L. 6, Kolářová A. 6, Ottová L. 2, Burdová K. 2, Vomáčková E. 2.

U17 kadeti – Liga

BC Kolín – Sluneta Ústí n. L. 48:78

„V prvním poločase jsme předváděli hru, jakou se chceme prezentovat. Kolektivním výkonem a nasazením jak na útočné, tak i obranné polovině hřiště. Bohužel ve třetí čtvrtině jsme dovolili soupeři skórovat z úplně volných pozic, nevraceli jsme se, nedoskakovali a jen se dívali, jak dostáváme koš za košem,“ posteskl si trenér David Machač.

Střelci: Prokeš M. 11, Hruška A. 9, Šťastný M. 8, Adámek M. 6, Tichovský D. 4, Sýkora F. 2, Matoušek J. 2, Konývka R. 2, Buřič A. 2, Kropáček M. 2.

BC Kolín – BK Brandýs n. L. 58:61

„V posledním domácím zápase v této sezóně a v kategorii U17 jsme chtěli urvat vítězství. Celý zápas byl velmi vyrovnaný, bohužel jsme ztratili spoustu míčů, ale i tak se zápas dostal do vyrovnané koncovky. Bohužel jsme zápas nedokázali dovést do vítězného konce. Prohra o tři body mrzí o to víc, když jsme měli trestné hody 35/12,“ konstatoval David Machač.

Střelci: Prokeš M. 12, Šťastný M. 11, Kropáček M. 10, Adámek M. 10, Hruška A. 8, Konývka R. 7.

Domácí závody holkám z Fit Studia Energy sedly. Získaly řadu medailí

Muži B – 2. liga

BK Brandýs nad Labem – Kolínsko-kutnohorský BK 79:84

„Byl to pro nás zápas o vše. A s tím jsme k utkání taky přistoupili. Od samého začátku jsme se snažili hrát rychlý basket na obou polovinách hřiště, a to se i povedlo, ale náš soupeř se vždy chytil těžkou střelou za tři body. Zápas to nebyl lehký a soupeř nám nedal nic zadarmo, ale i tak jsme zápas dovedli do vítězného konce,“ oddechl si trenér Michal Vlček.

Střelci: Novák P. 24, Merta T. 23, Nečas L. 11, Kocourek M. 8, Kosík L. 7, Grmolenský J. 6, Somberg F. 5.

Slavoj BK Litoměřice B – Kolínsko-kutnohorský BK 92:69

„K utkání jsme vyjeli v oslabené sestavě. A od samého začátku bylo bohužel pro nás o vítězi rozhodnuto. Ale i přes to všechno jsme na hřišti nechali vše,“ zdůraznil Michal Vlček.

Střelci: Kosík L. 20, Grmolenský J. 18, Kocourek M. 15, Somberg F. 6, Prušinovský J. 6, Sýkora V. 4.

Muži C – SBL

BC Kolín – BK Český Brod 57:57

„Dvoudenní bitva o postup do dalšího kola play-off naší soutěže s týmem z Českého Brodu dopadla nad očekávání. Sobotní zápas, který se odehrával na naší palubovce, byl od samého začátku takový nervózní. Na první body se čekalo dlouho a na obě strany to bylo poněkud vlažné. Zápas to byl emocionálně vyhrocený. Ani jeden tým nevypustil žádný míč a všichni dělali vše pro to, aby zápas urvali do vítězného konce.. Pak se stala kuriozita, kterou jsem nikdy za 17 let, co se pohybuji kolem basketu, neviděl a ani jsem o ni neslyšel. Náš zápas skončil remízou a vzhledem k tomu, že se hrálo na skóre, tak nebylo žádné prodloužení, protože rozhodující zápas, zápas o vše, byl v neděli na hřišti našeho soupeře,“ uvedl Michal Vlček.

Střelci: Sychra L. 18, Svoboda T. 14, Nemčok K. 8, Lapáček J. 7, Hoffman P. 3, Vlček M. 2, Horáček J. 2, Lapáček F. 2, Pacák J. 1.

BK Český Brod – BC Kolín 84:93

„Odvetný zápas byl od samého začátku vyrovnaný, skóre se přelévalo z jedné strany na druhou. A každý hráč byl pod vysokým napětím. Hala byla plná diváků, kteří hltali každý okamžik a tvořili skvělou atmosféru. Zápas byl těžký a hlavně tvrdý. Ve čtvrté čtvrtině se náš soupeř dostal do vedení o osm bodů, ale ani tak jsme nesložili zbraně. Zabrali jsme a dotáhli utkání do vítězného konce. Díky tomu jsme postoupili do další fáze naší soutěže,“ poznamenal Michal Vlček.

Střelci: Nemčok K. 30, Sychra L. 22, Lapáček J. 18, Žiško A. 11, Horáček J. 6, Lapáček F. 3, Vlček M. 2, Svoboda T. 1.

Český pohár: Medvědi slaví zisk bronzových medailí