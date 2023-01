„Gratuluji soupeři, protože ve druhé půli chtěl o dost víc než my. My jsme zatáhli ruční brzdu, hráli jsme vyplašeně jak v obraně, tak i v útoku,“ posteskl si trenér Kolína Adam Konvalinka.

„Liga je vyrovnaná a možná je tohle ta správná facka jak si uvědomit, že nedostaneme nic zadarmo a že musíme předvádět kvalitní výkon v každém kole,“ dodal Konvalinka:

„Jsem opravdu moc rád za to, co jsme v Kolíně předvedli. Poté, co se stalo v předchozích asi dvou týdnech, jsme si opravdu zasloužili vyhrát. Za všechno, co jsme dělali, jak tvrdě jsme pracovali a jak tvrdě jsme trénovali. To je pro nás teď největší odměna,“ konstatoval trenér USK Francesco Tabellini.

„Kolín je velmi dobrý tým, velmi dobře trénovaný, má velmi dobré, chytré a zkušené hráče. My jsme tu ale byli schopni vyhrát, takže takže jsem opravdu moc šťastný. Svým hráčům gratuluji, protože odvedli skvělou práci,“ dodal spokojený Francesco Tabellini.

Kolín nastupoval do zápasu v roli favorita, chtěl navázat na předchozí tři výhry v řadě. Chvíli mu sice trvalo, než se rozehrál a v úvodu prohrával o osm bodů. ztrátu postupně smazal a sám poté udeřil. O poločasové přestávce to byl zase on, kdo o osm bodů vedl.

I v dalším průběhu si udržoval od soupeře odstup, ale musel se mít pořád na pozoru, protože hráči USK nic nevzdávali. Medvědům nestačilo vedení o dvanáct bodů, to do konce utkání zbývalo třináct minut.

Rozhodovala infarktová koncovka, ve které se Kolín musel obejít bez vyfaulovaného elitního pivota Petráše.

Když se v závěru trefil Mareš za tři body a po něm skóroval Lošonský a Šiška, vedli domácí o dva body. Jenomže Pipes střelou z dálky vrátil vedení na stranu Pražanů. Zanedlouho se skóre opět měnilo, když Lošonský proměnil dva trestné hody. Vzápětí se na druhé straně v těžké pozici prosadil Vyroubal a hosté vedli opět o bod. To do konce utkání chybělo osm vteřin. Když se v posledním útoku neprosadil Šiška, bylo jasné, že první vzájemný souboj těchto dvou soupeřů dopadne lépe pro hráče z hlavního města.

„Je to těžká prohra. Chtěli jsme určitě vyhrát a vykročit do tohoto dvojzápasu úspěšněji, to se nám nepovedlo. Tři čtvrtiny se nám dařilo být lepším týmem, bohužel v koncovce jsme utkání nezvládli. Vyhrál šťastnější tým,“ podotkl rozehrávač Kolína Theodor Dlugoš.

„My jsme hrozně rádi, že jsme konečně vyhráli utkání v koncovce, měli jsme to asi 0:6 v zápasech, které jsme dostali do koncovky, ale vždycky jsme prohráli. Potřebovali jsme trošku štěstí, což jsme měli. Měli jsme výpadek ve druhé čtvrtině, kdy nás Kolín porazil asi o deset bodů a proto jsme šli minus osm bodů do druhého poločasu, ale potom jsme výborně měnili obrany, dobře jsme rotovali a mohli jsme vyrážet do rychlého protiútoku a těžit z něj,“ řekl autor vítězného koše Marek Vyroubal.

Již ve středu se oba soupeři potkají znovu. Půjde o dohrávku desátého kola. Utkání na pražské Folimance začne v 18 hodin.

Body: Mareš 20, Lošonský 16, Petráš 14, Šiška 12, Slavinskas 8, Číž 7, Novotný 5, Jelínek 4 – Pipes 25, Okauru 20, Böhm 15, Samoura 11, Vlk 8, Vyroubal 7, Fuxa 1. Rozhodčí: Blahout, Salvetr, Vávrová. Trojky: 33/12:29/13. Střelba 2 body: 35/18:32/15. TH: 23/14:21/18. Doskoky: 42:33. Chyby: 21:26. Diváků: 592. Průběh: 20.22, 43:35, 66:61.

